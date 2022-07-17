أمينة شلباية: «بلاش لغوصة في المانجا واوعوا تتفوا بذر البطيخ.. ابلعوه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت، إن الإتيكيت عبارة عن علم، وأنها أخذت كورس في الإتيكيت بشكل عادي، «أنا اتربيت في بيت بناكل فيه الأرز بالشوكة والسكينة، لكن المعلقة معمولة عشان الشوربة بس، هتتلذذ بطعم الرز لو أكلته بشوكة، المعلقة بتعصبني بجد».

وزني 55 كيلو.. والمصريين محتاجين يخسوا

وأضافت أمينة شلباية خلال تصريحات تلفزيونية، أن تناول الأرز بالشوكة والسكينة من شأنه مساعدة الأشخاص في عدم تناول الطعام بشكل مفرط، «احنا شعب محتاجين نخس، كل يوم الستات بتكلمني وتقولي أنا جوزي هيطلقني أنا تخنت 100 كيلو»، كاشفة عن أن وزنها يبلغ 55 كيلو.

كما كشفت عن الطريقة الصحيحة لتناول الملوخية: «مفيش حاجة اسمها ودن القطة، وكلها كدة لما تكون قاعد مع نفسك، لكن المفروض تقطع العيش وتاكل حتى منها وبعدين تشرب الملوخية بالمعلقة وحرك المعلقة من جوه ولبرة واتجاهها للفم يكون من الجنب مش من بوز المعلقة».

وعن الطريقة الصحيحة لتناول البطيخ، قالت إنه يجب تناول قطعة صغيرة من البطيخ، «كلها مش على بوق واحد، والبذر مش هنتفه لكن ممكن تبلعه أو نحطه جنب طبقي».

كيفية تناول المانجا والبطيخ

ولفتت إلى أن الطريقة الصحيحة لتناول المانجا يجب أن تكون تقطيعها قبل تناولها قطع صغيرة، «مفيش لغوصة ونلحس الجلد».

وأشارت إلى أنها تحلم بأن ينتشر الإتيكيت في مصر والعالم العربي، متابعة: «نفسي مصر والعالم العربي كله يبقى فيه إتيكيت والناس تبقى حلوة وتلبس حلو وتاكل حلو وعندها ذوق وأخلاق وسلوكيات حلوة».