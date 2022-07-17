أمينة شلباية للرجال: اشربوا الشاي من غير صوت وقلبوه رايح جاي مش دواير

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كشفت أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت عن الطريقة الصحيحة لتناول الشاي، قائلة إن هناك سلوكيات ضد الإتيكيت في طريقة صب الشاي، من ضمنها الطرق بالمعلقة على كوب الشاي بعد صبه.

طريقة تناول العنب بشكل صحيح

وأضافت أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت، خلال تصريحات تلفزيونية: «المفروض لما تقلب الشاي بالمعلقة مش بطريقة دورانية ولكن رايح جاي، هتلاقوا السكر بيدوب، ويا ريت يا رجالة لما تشربوا الشاي تشربوه من غير صوت».

وكشفت عن الطريقة الصحيحة لتناول العنب، قائلة إن الطريقة الصحيحة تتضمن أنه يجب أكل العنب واحده تلو الأخرى.

وأضافت أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت، أنها تربت في منزل يستخدم الشوكة والسكينة لأكل الأرز وتستخدم الملعقة في الشوربة فقط، متابعة: «إحنا شعب محتاج يخس عشان كدة لازم يأكل الأرز بالشوكة والسكينة».

شلباية: الناس مخضوضة من الإتيكيت

وأشارت إلى أن الإتيكيت مثله مثل المكياج عندما ظهر في البداية، «متأكدة إن الإتيكت هينجح لأنه علم، وزي ما من عشرين أو تلاتين سنة وقت مكانش فيه ميك أب، والناس دلوقتي بقت تعمل ميك أب، الناس مخضوضة من الإتيكيت».

ولفتت إلى أن ليس هدفها فقط إتيكيت الأكل ولكن الإتيكيت في السلوكيات والذوق والأدب وطريقة المعاملة والكلام، «ممكن تشوف واحدة شكلها حلو جدا تيجي تفتح بوقها الناس تتخض منها».