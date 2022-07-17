خبير التجميل سامر بريطع يثير الجدل.. يرتدي ملابس سيدات وأجرى عمليات تجميل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم خبير التجميل سامر بريطع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ذلك بعد لقائه مع إحدى القنوات اللبنانية الذي انتشر في وقت قصير، وعلى الرغم من ظهوره منذ 9 سنوات أو أكثر إلا أن كل لقاء له يثير الجدل، وآخره عندما تحدث عن جمال المرأة وعلاقته بعمليات التجميل منها الفيلر والبوتكس، وفي التقرير التالي يعرض «هن» معلومات عن خبير التجميل سامر بريطع

خبير التجميل سامر بريطع

على الرغم من مظهره الخارجي الذي يشبه الأنثى تماما، إلا أن خبير التجميل اللبناني سامر بريطع يعرف نفسه على أنه ذكر، عشقه للمكياج منذ صغره جعله يتجه إلى التجميل والميكاب، وأصبح علامة واسما مهما في لبنان بين خبراء الموضة والتجميل، إلا أن معظم تصريحاته مثيرة للجدل.

قال «سامر» أثناء لقائه في إحدى القنوات اللبنانية أن قراره باحتراف مهنة الـ Makeup بدأ منذ أن أصبح عمره 18 عاما، ومن بعدها قام بإجراء بعض التعديلات التي يصفها بـ«تعديلات بسيطة على وجهه» بالإضافة إلى عملية تجميل بالأنف وذلك لأنه قال: «عشان أكون في مجال الميكب لازم الزبونة تتقبل شكلي وعشان كدة عملت تجميل».

وعن شكله خبير التجميل سامر بريطع الخارجي واهتمامه بالميكاب، وأنه يرى أن الجمال للمرأة والرجل على حد سواء، قال: «الراجل مش بشكله، ولا بشعره، الرجل موقف»

فيديو سامر بريطع المثير للجدل

على الرغم من أن الكثيرين اعتادوا على تصريحاته وشكله ولديه الآلاف من المتابعين إلا أن اللقاء الأخير لـ خبير التجميل سامر بريطع كان الأكثر إثارة للاهتمام سواء بالسلب أو بالإيجاب، إذ قال :فيه «نصايحي للمرأة في فصل الصيف أن تهتم ببشرتها وتحب نفسها زي ما هي زي ما كانت ومتقلدش حد، وللاهتمام بالبشرة اهم حاجه مش هقول شرب المية، لا في الفيتامين سي، الايكرو، غسول الوجه والبوتوكس والفيلر بيريحوا النفسية»

وأضاف: «رغم انتشار عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس بقت تلفتني المرأة الطبيعية اكتر من اللي عامله تجميل، تكبير الشفايف والخدود مبيحليش اكتر من أن زيادته تشويه، ونصيحتي للمرأة اهتمي بنفسك احسن ما يجي الدور لغيرك، وعن الميكاب والألوان الرائجة في فصل الصيف انا معنديش الوان معينة على قد ما بهتم بالمناسب للمرأة»