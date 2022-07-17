الامارات | هز بلدة عرسال.. وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في حادث مأساوي بلبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن هز بلدة عرسال.. وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في حادث مأساوي بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2022

هز حادث سير مروع مساء السبت بلدة عرسال الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة.

ووفي التفاصيل حسب موقع "سكاي نيوز عربية"، لقى الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق شاحنة مصرعهم، بعد أن دهست الشاحنة المحملة بالصخور سيارة الأسرة.

وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا، كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إن "سائق الشاحنة توفي لاحقا في مستشفى الجعيتاوي المخصصة للحروق في بيروت".

وكشف أن السائق ابن بلدة عرسال وجار العائلة وقريبها، ويدعى ديب غدادة.

وشرح الحجيري مجريات الحادث قائلا: "وقع الحادث عصرا في طريق داخلية بين المنازل. معروف أنه في مثل هذا الوقت من النهار تكتظ هذه الطريق بأهالي البلدة العائدين من قطاف ثمار البساتين".

وأضاف الحجيري: "فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وكانت محملة بكمية كبيرة من الصخور التي يأتون بها من أعالي الجرد العرسالي من منطقة تعرف بالمقلع".

وتابع المسؤول المحلي: "كما تضرر بالحادث عدد من السيارات"، مشيرا إلى "مواجهة صعوبة التعرف على الجثث بسبب الحريق.

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