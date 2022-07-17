هبة مجدي تنشر صورتها بالمايوه لأول مرة.. «هادية غالب السبب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة هبة مجدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نشرها عددا من الصور التي ظهرت خلالها وهي مرتدية ملابس البحر «مايوه»، والذي جاء من تصميم البلوجر الشهيرة هادية غالب.

تفاصيل إطلالة هبة مجدي بـ «المايوه»

وخلال الصور ظهرت الفنانة هبة مجدي، مرتدية «بوركيني» من تصميم البلوجر هادية غالب، والذي جاء بشكل أنيق باللونين «البينك» والرمادي الفاتح، والذي نال إعجاب العديد من متابعين الأولى.

هادية غالب تكشف عن إعجاب هبة مجدي بتصميمها

ومن ناحيتها نشرت البلوجر هادية غالب، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، جزء من محادثة جمعت بينها وبين الفنانة هبة مجدي، وذلك بشأن رد فعل الأخيرة عن تصميم المايوه الذي ظهرت به على البحر مؤخرا.

وشملت المحادثة نص حوار متبادل بين الطرفين، حيث أبدت هادية غالب إعجابها بتصميم «المايوه» الخاص بخط إنتاجها على الفنانة هبة مجدي، لترد الأخيرة موضحة أن تلك هي المرة الأولى التي تنشر خلالها صورة لها بملابس البحر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «خطير، أول مرة أنزل صورة مايوه على السوشيال ميديا».

أسعار مايوهات هادية غالب

وكانت طرحت البلوجر الشهيرة هادية غالب، علامة تجارية لملابس البحر حملت اسمها، حيث جاءت التصميمات بألوان زاهية ومميزة، إذ تمثل تصميم المايوه من «توب» السباحة الذي يتناسب مع الجزء العلوي من الجسم تمامًا، إلى جانب وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة يُصمم بالشكل الذي تريديه، مع «سكيرت» قصيرة، و«ليجنز» للجزء السفلي، وذلك بسعر يصل إلى 3,574 جنيه، كما تتنوع ألوانه بين الأزرق والأخضر النايلون.

مايوهات هادية غالب بجروبات «فيسبوك» بخصم 80%

فيما ظهر على الجانب الآخر العديد من المجموعات الخاصة للتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع مايوه هادية غالب، لكن بخصم جاء أكثر من 80%، إذ عرض أصحاب بعض «الجروبات» المايوه بسعر 380 جنيه فقط.