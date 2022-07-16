على نغمات الفرق الأسكتلندية.. كنزي عمرو دياب تحتفل بتخرجها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت زينة عاشور الزوجة الثانية للفنان عمرو دياب، بتخرج ابنتها «كنزي»، وذلك من خلال نشرها عددا من الصور والفيديوهات التي وثقت لحظات حفل تخرج ابنتها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

احتفال زينة عاشور بتخرج ابنتها كنزي

وشاركت زينة عاشور عددا من الصور الخاصة بابنتها «كنزي» خلال وجودها في حفل تخرجها بالجامعة الأسكتلندية في العاصمة إدنبرة، كما أنها وثقت الحفل أيضا بنشرها فيديوهات ظهرت خلالها الفرق الأسكتلندية وهي تعزف الموسيقى المميزة للطلاب الخريجين.

كما نشرت زينة عاشور صورة أخرى جمعتها بابنتيها «كنزي» و«جانا»، خلال حضورهما حفل التخرج.

تفاصيل إطلالة كنزي دياب في حفل تخرجها

وفي حفل التخرج، ظهرت كنزي عمرو دياب، بإطلالة بسيطة، تمثلت في فستان صيفي قصير فوق الركبة، وارتدت «روب التخرج» باللون الأسود، مع اعتمادها على الشعر الانسيابي الكيرلي على ظهرها.

كنزي دياب تثير الجدل

وفي أكتوبر الماضي، أثارت كنزي دياب جدلا كبيرا خلال ظهورها في الاحتفال بعيد الهالويين، وهي مرتدية فستانا أبيض وعليه طرحة أشبه بـ«طرحة الزفاف»، وفي صورة أخرى كانت برفقة شاب وهو يحضتنها، وجاءت الصورة الثالثة بمفردها، وعلقت عليها «هابي يقطين»، وتفاعلت معها شقيقتها «جنا» في التعليق على الصور معلقة عليها: «جميلة جدًا حقيقي».

وسرعان ما لاقت الصور تفاعلا من آلاف المتابعين، ووصفها البعض بأنها «غير لائقة»، وجاءت التعليقات كالتالي: «هو بابا عارف»، «هقول للهضبة»، «أبوكي عارف الكلام دا»، «يا فرحتك ببناتك يا عمرو».