تحذير للحوامل والمرضعات من حقنة «هتلر».. قد تعرضك للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت مدينة بورسعيد، واقعة مأسوية بعدما لفظ عامل خردة أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعدما محاولة علاجه بحقنة الفيتامينات التي تعرف باسم «حقنة هتلر»، وهو ما أثار الجدل مؤخرا.

التحريات في واقعة وفاة العامل بسبب «حقنة هتلر»

وكشفت تحريات النيابة العامة ببورسعيد، التي تجري تحقيقاتها في الوقت الحالي، عن وفاة العامل بعد إعطائه حقنة فيتامينات تعرف بـ«حقنة هتلر».

واستدعت النيابة الدكتور «ع. أ»، صاحب الصيدلية التي حصل فيها المتوفى على الحقنة، وكذلك الدكتور «م. م» الذي يعمل بالصيدلية وأعطى الحقنة للعامل؛ لأخذ أقوالهما ومعرفة مدى تأثير الحقنة على المريض.

كما كشفت التحريات الأولية، أن الجثة لمواطن يدعى «طارق مصطفى السيد سالم»، 50 عاما، عامل خردة، ويحتمل وفاته نتيجة تعاطيه حقنة هتلر، وهي حقنة فيتامينات تسببت في حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية لأنه كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وبرد.

طبيبة تحذر من حقنة «هتلر»

ومن جانبها، أوضحت سوزان صفوت، طبيبة صيدلانية، خلال تصريحاتها لـ«هن»، أن حقنة الفيتامينات «هتلر» هي ذاتها حقنة البرد الشائعة، التي تتكون من ثلاث مواد علاجية تتمثل في مضاد حيوي للبكتيريا وليس الفيروسات، وكورتيزون، ومادة مضادة للالتهاب وخافضة للحرارة.

وحذرت الطبيبة الصيدلانية من الحصول على هذه الحقنة حال الإصابة بنزلات البرد، «المضاد بيهاجم البكتيريا مش الفيروسات، والبرد بيحصل بسبب وجود فيروس، وبالتالي أول ما يتم الحصول على مضاد البكتيريا، الفيروس هيشوف حاجة غريبة فهيبدأ يتحور».

ولفتت «سوزان» إلى أن للحصول على حقنة «هتلر» العديد من المخاطر الصحية، التي تتمثل في تقليل مناعة الجسم، والتعرض للفشل الكلوي، وهشاشة العظام.

أضرار حقنة «هتلر» على الحوامل

كما حذرت الطبيبة، النساء الحوامل، وكذلك المرضعات من محاولات الحصول على تلك الحقنة خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل؛ لأنها قد تعرض الأم إلى الارتفاع الشديد في ضغط الدم، والتسبب في وفاة بعض الحالات المرضية كمرضى القلب والسكري، «الحوامل بياخدوا مسكنات وأدوية خفيفة جدا مسموح بها، واللي بتحتوي على الباراسيتامول بس، غير كدا ما ينفعش أي ست حامل أو بترضع تاخد حقنة البرد دي».

كما لفتت الطبيبة إلى أنه يجب على الحوامل توخي الحذر خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ لأنها فترة تكوين الجنين، «أي مادة الأم بتحصل عليها بتوصل للجنين وهو لسه بيتكون ولو وصله أي مادة من حقنة هتلر ممكن يموت في الحال».