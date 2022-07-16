طبيب يضع روشتة للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة: «متخوفوهمش من الحب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، إن مرحلة المراهقة التي يمر بها الأطفال تتمثل في الاهتمام بالجنس الآخر، وعدم الاقتصار على التفكير فقط.

وأضاف رفعت، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أن الاهتمام يعني رغبة الفتاة أن تكون بنظر الجنس الآخر جميلة ومتميزة والعكس، موضحًا أن هناك إجماعا أن تسمية المرحلة بالمراهقة تأتي للتعبير عن الإرهاق الذي يصاب به الأبناء والآباء على حد سواء بهذه الفترة.

وأوضح طبيب الأطفال أنه رغم الإرهاق المصاحب للآباء والأبناء بهذه الفترة إلا أنها تعتبر من المراحل الجميلة، حيث يتشكل خلالها الركيزة الأساسية للمشاعر عند المراهقين، ويستمروا بها طيلة حياتهم.

خطورة كبت المراهقين

ولفت إلى أن كبت المراهقين أو التضيق عليهم أو تخويفهم أو إرهابهم أو تغليظهم أو انتقادهم يؤثر بالسلب على حياتهم حتى آخر عمرهم، مشيرًا إلى إمكانية توجيه الأهل للمراهقين باستغلال هذه المشاعر في تكوين صداقات بعيدًا عن تقليد سلوكيات الكبار في هذا الشأن.

توسيع دائرة الأنشطة التي يتعامل فيها المراهقون

وشدد طبيب الأطفال على ضرورة توسيع دائرة الأنشطة التي يتعامل فيها المراهقين من الجنسين وعدم تضيقها، مؤكدا ضرورة عدم تخويف المراهقين من مشاعر الحب والإعجاب، والاكتفاء بشرح أن هذه المشاعر لا تعبر عن الحب الحقيقي، وإنما هي مرحلة بداية الاهتمام بالجنس الآخر، كاشفًا عن أن هذا الشرح لا يقلل من شأن تجربتهم.