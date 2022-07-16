مأساة «بيرجن» تعود بعد 33 سنة.. غنت بعين واحدة وقتلها زوجها أمام الجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التشويق والشعور بالتعاطف الكبير، أثارها الفيلم التركي «بيرجن» الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية على عدد من منصات العرض التركية، وذلك بعد تجسيده لقصة واقعية تعرضت لها مطربة شهيرة في ثمانينيات القرن الماضي، وأسفرت عن عن فقدها البصر في إحدى عيناها.

وسرعان ما أثار عرض الفيلم تفاعل العديد من نشطاء منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، بشأن القصة المؤثرة للفيلم، التي أعادت الرواية الحقيقية للمطربة التركية بيرجن إلى الأذهان، وأوضحت تفاصيل تعرضها للعنف الأسري على يد زوجها.

من هي المطربة التركية بيرجن؟

ووفق ما ذكر موقع «السينما» فأن المطربة التركية بيرجن، من مواليد عام 1958، وتوفيت في عام 1989، أي منذ 33 عاما، وهي واحدة من أكثر المطربات تحقيقا للمبيعات في مجال الغناء ببلادها، وذلك من خلال ألبومها الغنائي Acıların Kadını.

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عنف أسري وواقعة قتل

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته المطربة التركية بيرجن خلال مسيرتها الفنية القصيرة، إلا أنها عانت كثيرا على الجانب الشخصي في حياتها، إذ أنها تعرضت لصور متعددة من العنف الأسري على يد زوجها، الذي حاول تعطيل نجاحها مرارا وتكرارا، لكنها صمدت حتى وفاتها.

وحسب ما كشفت التقارير الإعلامية، زوج المطربة الراحلة بيرجن ألقى على وجهها حمض النيتريك لتشويه ملامحها ومنعها من الغناء، لكن الأمر تسبب في فقدانها البصر بعينها اليمنى، وعلى الرغم من صعوبة الأمر؛ إلا أن الفنانة التركية واصلت تقديم أغانيها، وكانت تصعد إلى المسرح وهي مرتدية «عُصابة» على عينها المصابة تارة، ونظارة شمسية تارة أخرى، لكن صوتها كان يعبر عن كل مشاعر الحزن والأسى التي تحملها في داخلها.

ولم تتوقف محاولات العنف عند هذا الحد بل حاول زوجها قتلها من خلال إطلاق النار عليها خلال غنائها في أحد الملاهي الليلية، وتم القبض عليه وحكم عليه بـ7 سنوات؛ ليخرج بعدها ويمارس حياته بشكل طبيعي ويتزوج وينجب فتاة.

وبعد تلك المشاهد المختلفة من العنف الأسري، انفصلت بيرجن التركية عن زوجها، إلا أنه لم يتوقف عن إيذائه لها، وقتلها بـ«عيار ناري» في الرابع عشر من أغسطس 1989، بمدينة أضنة.

تلقيب بيرجن بـ «امرأة الأحزان»

وبسبب ما عانت منه المطربة التركية بيرجن من حياة قاسية وصعبة على يد زوجها، تم تلقيبها من قبل جمهورها بـ«امرأة الأحزان»، خاصة بعد تقديمها فيلم جسد قصة حياتها الواقعية، ومن ثم قدمت ألبوما غنائيا حمل الاسم ذاته أيضا.

جدير بالذكر أن المطربة التركية بيرجن قدمت خلال مسيرتها الفنية نحو 129 أغنية، وفيلما واحدا، و6 تسجيلات طويلة.