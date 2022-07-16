«هترفع قضيها على أمها عشان ولدتها».. 10 معلومات عن الفنانة شمس الكويتية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تتسبب الفنانة شمس الكويتية في إثارة الجدل نحوها من حين لآخر، وذلك بسبب مواقفها أو تصريحاتها غير المتوقعة بالنسبة لجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي، فمؤخرا، صرحت الفنانة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات»، عن نيتها مقاضاة والدتها وهو ما أثار دهشة العديد من المتابعين.

سبب مقاضاة شمس الكويتية لوالدتها

وكشفت شمس الكويتية عن سبب مقاضاتها لوالدتها في مقطع فيديو على حسابها بـ «سناب شات»، وتمثل في عدم استشارة الأخيرة لها بشأن ولادتها، حيث قالت: «برفع قضية على أمي، أبويا اتوفى ومش هعرف أرفع قضية عليه خلاص، وده لأنها ولدتني من غير ما تسألني».

وواصلت الفنانة تصريحاتها، موضحة أنها تبحث عن محامي كي يساعدها في مقاضاة والدتها بشكل قانوني.

شمس الكويتية تدفن نفسها في الرمال

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير فيها شمس الكويتية الجدل نحوها، فخلال الأيام الماضية، كشفت في تصريحات إعلامية لها، عن محاولتها خوض تجربة الموت، وذلك بعدما دفنت نفسها في حفرة رملية لمدة 20 دقيقة، ما تسبب في شعورها بسلام الداخلي فيما بعد على حد تعبيرها.

معلومات عن شمس الكويتية

1- من مواليد 1980، أي تبلغ من العمر 42 عاما.

2- وُلدت لأب سعودي وأم كويتية.

3- عاشت في الكويت لأعوام طويلة، ولقبت بـ شمس الكويتية.

4- انتقلت للعيش في اﻹمارات بعد زواجها.

5- درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وطرحت عدة ألبومات غنائية.

6- واحدة من أشهر الفنانات في الكويت.

7- تحرص على التفاعل المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

8- طرحت قبل أيام كليب غنائي جديد بعنوان «حياتي لا للتنمر»، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

9- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نحو 2 مليون شخص.

10- اشتهرت شمس الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، التي تأتي بحديثها في العديد من الجوانب المجتمعية.