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طريقة عمل الثومية بالمايونيز.. «أحلى من المطاعم ومش هتكلفك كتير»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الثومية بالمايونيز

لا تخلو المطابخ والمطاعم ذات الأصول السورية من الثومية التي تقدم مع الأكلات المختلفة وأشهرها الشاورما بطاطس أو شاورما اللحم أو شاورما الفراخ وغيرها، إلى أن أصبحت الثومية منذ سنوات قليلة إدمانا بالنسبة للكثيرين من محبي الأكل السوري بشكل خاص والأكل بصفة عامة، وهناك عدة طرق لعمل الثومية؛ منها الثومية بالمايونيز، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل الثومية بالمايونيز.

ويقدم «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل الثومية بالمايونيز وفقا للشيف فاطمة أبو حاتي:

مكونات الثومية بالمايونيز

طريقة عمل الثومية بالمايونيز من أسهل الطرق حيث لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وأيضا موفرة، وتتكون من المقادير التالية:

نصف كوب ماء

3 ملاعق كبيرة مايونيز 

3 ملاعق كبيرة زبادي

5 فصوص ثوم

نصف كوب زيت 

ملعقتان كبيرتان نشا 

ملح

سكر 

ملعقتان كبيرتان خل 

طريقة تحضير الثومية بالمايونيز

أولا: لـ طريقة تحضير الثومية بالمايونيز، احضري حلة متوسطة ثم ضعي فيها مقدار الماء المناسب والثوم والنشا وارفعيهم على النار مع التقليب حتى تكتسب النشا لونا شفافا، وهذا يعني أنها استوت.

في الخطوة التالية، ضعي الخليط السابق في الكبة بعدما يهدأ، وضعي السكر والخل والملح والمايونيز والزبادي واخلطيهم جيدا مع بعضهم البعض.

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عندما يتجانس الخليط ضعي قليل من الزيت واستمري في الخلط إلى أن يختفي الزيت تماما، واتركيها حتى تتجمد أو تأخذ القوام المناسب. 

طريقة عمل الثومية بالزبادي 

تعتبر طريقة عمل الثومية بالزبادي هي الأشهر في المطاعم المصرية، وهي الأكثر استعمالا وتعتمد على المقادير التالية:

فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمون.

ربع كوب زبادي.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

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طريقة تحضير الثومية بالزبادي

اخلطي المكونات جميعا في الكبة 

قومي بتوزيعها في أطباق صغيرة

ثم بعد ذلك تقدم مع الوجبات المختلفة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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