الامارات | مشروب طبيعي يخفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب طبيعي يخفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عصائر الفاكهة عادة ما يكون من الصعب تناولها بالنسبة لمن يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، ومع ذلك فقد أظهرت دراسة جديدة أن أحد أنواع العصائر الطبيعية يمكن يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق، ألا وهو عصير الرمان غير المحلى.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن دراسة نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition Journal ، القول إن عصير الرمان حقق نتائج واعدة في تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المشاركين في الدراسة، وذلك نظراً محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

ويحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأصباغ غنية بمضادات الأكسدة.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research أن عصير الرمان كان قادراً على خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام وتقليل مقاومة الأنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة رجوع المرضى إلى الطبيب المعالج قد إدخال أي طعام أو مشروب في نظامهم الغذائي، نظراً لاختلاف كل حالة عن الأخرى.

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