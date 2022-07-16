بعد ارتباط لمدة عام.. فسخ خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «مسحت صورهم سوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن موقع «et بالعربي»، فسخ خطوبة الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، من رجل الأعمال طارق هيمن، بعد ارتباط دام لمدة عام.

أنباء فسخ خطوبة الفنانة ريم سامي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن فسخ خطوبة ريم سامي بعد حذفها جميع الصور التي تجمعها بخطيبها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

خطوبة ريم سامي

وكانت الفنانة ريم سامي، احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في جو عائلي، بوجود الأسرتين، وعدد من نجوم الفن المقربين لها في حفل كبير بإحدى القرى السياحية الكبرى في الساحل الشمالي؛ من بينهم الفنان أحمد زاهر، ماجد المصري، وهالة سرحان، بوسي شلبي.

وكانت العروس ريم سامي، أطلت في حفل خطبتها بفستان قصير منفوش باللون الأبيض، مصنوع من عدة طبقات من الشيفون.

واعتمدت ريم سامي في إطلالتها على الظهور بفصوص اللولي في الـ«هيدبيس» المخصص لشعرها بدلًا من التاج التقليدي والحذاء والإكسسوار أيضًا.

معلومات عن ريم سامي

ريم سامي، فنانة مصرية، ظهرت في العديد من الأعمال؛ إذ تألقت في مسلسل «البرنس»، مع الفنان محمد رمضان، وظهرت بدور شقيقته، كما شاركت مع مي عمر في مسلسل «نسل الأغراب»، مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، ومسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا في 2019.

ويعمل طارق هيمن خطيب ريم سامي السابق كمساعد لنائب رئيس إحدى شركات السيارات الكُبرى والمعروفة، ويقطن في مدينة الإسكندرية، وهو صاحب مجموعة كبرى للسيارات، بالإضافة لكونه حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.