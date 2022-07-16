الامارات | طقس حار في ألمانيا.. والحرارة تصل إلى 40 مئوية

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار في ألمانيا.. والحرارة تصل إلى 40 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم السبت أن تشهد البلاد موجة حارة تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة أن هذه الموجة سيسبقها طقس يزداد فيه سطوع الشمس على كافة أنحاء ألمانيا غدا الأحد، مع بعض الغيوم الكثيفة في شمال البلاد.

وبحسب توقعات الهيئة، سيتسم يوم الاثنين بسطوع الشمس مع بعض السحب وسترتفع درجات الحرارة بين 29 و 34 درجة، بينما من المتوقع أن تصل في الغرب والجنوب الغربي إلى 36 درجة. ومع ذلك، فإن السواحل ستكون بمنأى عن الحر، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة هناك بين 20 و25 درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة أن تصل الموجة الحارة إلى ذروتها بحلول يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الحرارة في الجنوب الغربي والغرب 40 درجة. وقد تتراوح الحرارة القصوى في الشمال الشرقي بين 30 و 34 درجة مئوية.

وبحلول الأربعاء من المتوقع هطول أمطار في أقصى الغرب والجنوب الغربي، وليس من المستبعد هبوب بعض العواصف الرعدية.

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