مريم الخشت تروي كواليس أزمتها الصحية: «رجلي متجبسة وماشية بعكازين» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الفنانة مريم الخشت للظهور مجددًا واستعادة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد اختفاء دام لفترة، متحدثة عن الأسباب التي جعلتها تختفي عن متابعيها ومحبيها، وكشفت عن تعرضها لكسر في ساقها إذ ظهرت برفقة عكازين يساعدونها على المشي والحركة.

مريم الخشت تظهر بعكازين

الفنانة مريم الخشت، ظهرت وهي تمشي على عكازين وفي الجبس، كاشفة عن تعرضها لإصابة بالغة في ساقها جعلتها تختفي عن الساحة الفنية والمشاركة في السباق الرمضاني، إذ دونت منشورًا طويلًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «بداية السنة دي كانت مختلفة، واختلافها في حاجات كنت متعودة عليها بقالي سنين وكلها اتغيرت، يعني السنة دي هي أول سنة مكنش في الردايو اللي بقالي فيه سنين، ومكُنش في رمضان لأول مرة من 5 سنين، ولأول مرة رجلي تتكسر وتخليني أقعد في البيت أطول فترة في حياتي في وقت بكل المقاييس اللي في الدنيا ما ينفعش يحصل فيه كده، بس فعلاً ربنا كبير أوي ومش بيعمل حاجة وحشة، وأنا فعلاً مؤمنة بده».

مريم الخشت توضح كيفية تعرضها للكسر

وتابعت الفنانة مريم الخشت الحديث خلال منشورها، مضيفة: «مسلسل مجنونة بيك، تجربة مختلفة أول مرة تحصل في الوطن العربي، أول مسلسل استعراضي غنائي.. كل الناس اللي بتشتغل فيه بتعمل أقصى وأكتر حاجة عندها عشان يطلع في أحسن شكل، عدد استعراضات كبير وأغاني بتتحفظ وبتتسجل قبلها بفترة، وتيجي يا مريم يوم 30 مارس بعد أول أسبوعين تصوير تٌقعي على رجلك بعد مشهد عادي جدًا، بعد الوقعة رجعت كملت التصوير، وبين وقف التصوير وإننا نكمل شهر كامل».

كما تحدثت خلال مقطع الفيديو الذي شاركته عبر حسابها عن كيفية تعرضها للكسر، إذ قالت: «كنت بصور وطالعة بجري وقعت في نقرة، رجلي اتلوت وكسرت العظمة».