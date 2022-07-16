أستاذ جلدية تحذر من فعل يومي عند الاستحمام: بتشيلوا أهم طبقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الجلدية في كلية طب جامعة بنها، حقيقة أضرار صابون الاستحمام بالبشرة إذا تم استخدامه بشكل متكرر، قائلة إنه من الضروري الاستحمام بصابونة تناسب نوع البشرة، وأن استخدام «ليفة» خشنة تؤدي لتجريح الجلد وتزيل الطبقة الواقية الموجودة بصورة طبيعية على الجلد.

يفضل عند الاستحمام بشكل يومي عدم استخدام صابون

وأضافت «سند»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه يفضل مع تكرار الاستحمام يوميًا في الأسبوع الواحد استخدام المياه فقط، بينما يكون استخدام الصابون بقدر الإمكان ليس بشكل متكرر.

ولفتت إلى أن الطبقة الواقية على الجلد مهمة للغاية فهي تحافظ على الجلد ونعومته ولا يحدث فيه حساسية أو احمرار أو تشققات، كما أن هناك طبقة البكتيريا موجودة بصورة طبيعية وفسيولوجية على الجلد وتسمى بالبكتيريا الحميدة تفيد الجلد ومن الضروري تواجدها.

هل صابون الجلسرين مضر على الجلد ؟

وأكدت أنه لا يوجد فارق ما بين الصابون والشامبو، كما أن صابون الجلسرين يساعد في الحفاظ على الطبقة الواقية على الجلد، لافتة إلى أن الطبقة المقصودة هي طبقة رقيقة للغاية وشفافة ليس لها لون وتفرز الغدد الدهنية بالجلد وتتوزع على الجلد بأكمله.