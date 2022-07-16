الامارات | بعد انضمامها إلى «تيك توك».. هيفاء وهبي في تحدٍ جديد: «تيجي تيجي» ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامها إلى «تيك توك».. هيفاء وهبي في تحدٍ جديد: «تيجي تيجي» ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بتدشين حساب شخصي لها على تطبيق تيك توك.

وفي أول مشاركة لها عبر التطبيق أطلقت هيفاء وهبي تحدٍ جديد على أنغام أغنيتها «تيجي تيجي» التي أطلقتها السبت الماضي، بعدما حققت بها مشاهدات قياسية عبر قناتها على يوتيوب.

هيفاء وهبي نشرت عبر حسابها الرسمي على تيك توك، مقطعًا قصيرًا من فيديو كليب أغنيتها «تيجي» مُطلقة التحدي الجديد Dance Tigi Challenge، وهو ما قبله الجمهور وبدأوا التحدي في بث مقاطع مصورة.

وحرصت هيفاء وهبي على الترويج لانضمامها إلى تطبيق تيك توك، عبر مقطع فيديو نشرته على إنستجرام أرفقت معه رابط حسابها على تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير.

ويتلخص التحدي الذي أطلقته هيفاء وهبي مؤخرًا على مجموعة حركات حماسية راقصة من الجماهير، على أنغام الأغنية الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا، ولاقت رواجًا هائلًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة اللبنانية قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "تيجي تيجي" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أحمد البني وألحان غريب وتوزيع محمد عمار بينما تم تصوير الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج سليم الترك.

ونشرت هيفاء مقطعاً من الفيديو عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" وعلّقت عليه: "تيجي تيجي تيجي ناخد وندي تدريجي.. فيديو كليب تيجي الآن على يوتيوب... أعيادكم فرح وحب وموسيقى حلوة".

وتفاعل جمهور ومتابعو هيفاء مع الفيديو وعبروا عن إعجابهم بالأغنية.

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