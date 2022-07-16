سايناي يوسف شعبان تروي قصة حب والدها لابنة أخت الملك فاروق

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعرف عليها خلال حفل في الجامعة الأمريكية، أغرم بها وبجمالها، انجذب لأناقتها وخجلها، لم يتردد لحظة في التقدم للتعرف عليها، إذ فاجأته بحقيقة نسبها وأصلها، فهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول أخت الملك فاروق، وحفيدة إسماعيل بك شيرين، رغم ذلك ظل متسمكًا بها وملحًا في طلبه للزواج منها، هكذا كانت قصة حُب الفنان يوسف شعبان ونادية إسماعيل شيرين، ابنة الأسرة الملكة.

الفنان يوسف شعبان، رحل عن عالمنا قبل عام متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ويتزامن اليوم 16 يوليو، ذكرى ميلاده، إذ امتعنا بأعمال كثيرة ستظل محفورة في العقول، في مختلف ألوان الفن، في السينما والمسرح والتلفزيون.

غرام في القصر الملكي

ابنة الفنان يوسف شعبان، سايناي، تحدثت عن كواليس زواجه من والدتها نادية إسماعيل شيرين، خلال الظهور الأول لها على شاشات التلفزيون، مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ قالت:«اتعرف على ماما نادية، في حفلة في الـAUC، وهي كانت جميلة جدا، وأول سنة ليها، هو بيحب الحاجات الحلوة، كانت خجولة بطبعها، واتعرف عليها، وبعد فترة قصيرة قالها تتجوزيني، قالتله أفكر، قالها مفيش تفكير وهتجوزك، وحصل فعلا، العائلة كانت رافضة رفض جامد، كانوا عندهم أهم حاجة التكافؤ، راح اتقدم لجدي إسماعيل بك شيرين، في الإسكندرية في فيلا في سموحة».

رفض وسعي وانفصال بعد عامين

رفض تام من الجد بزواج الحفيدة، من شاب يكبرها بنحو 20 عاما، فضلا عن كونه يعمل بمجال التمثيل، إذ تابعت الابنة:«جدي رفضه قاله مش هينفع وفرق السن كان كبير حوالي 20 سنة، وكان بدأ يكون مشهور، وكان متزوج من ليلى طاهر، الاتنين أصروا على الزواج، سألتها ايه اللي عجبك فيه قالتلي كان حلو وبيقول كلام حلو وبيحبني، معملوش فرح، اتجوزوا سنتين هي مستحملتش الاختلاف في طقوس الحياة كفنان، مكنتش عارفة تتأقلم، أوقات كتير بتكون لوحدها وحاسة بالوحدة».