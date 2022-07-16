معلومات عن الحاجة حياة أكبر معمرة بالإسماعيلية.. ماتت في حادث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الحاجة حياة البالغة من العمر 105 أعوام وهي أكبر معمرة في الإسماعيلية، المفارقة أن الحاجة حياة كانت بصحة جيدة ولكنها توفيت في حادث، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحاجة حياة أكبر معمرة في الإسماعيلية التي توفيت اليوم وذلك بحسب البيان الصادر عن المحافظة.

معلومات عن الحاجة حياة أكبر معمرة في الإسماعيلية

الحاجة حياة هي أكبر معمرة في محافظة الإسماعيلية.

تبلغ الحاجة حياة من العمر 105 أعوام.

تعيش أكبر معمرة في الإسماعيلية بقرية قرية «أبو سلطان»، التابعة لمركز ومدينة فايد.

على الرغم من أن الحاجة حياة هي أكبر معمرة في المحافظة إلا أنها كانت تنعم بصحة جيدة.

وكانت الحاجة حياة حريصة دوما على صلة الرحم، وفي وقت وفاتها كانت ذاهبة لزيارة أقاربها.

توفيت الحاجة حياة خلال ذهابها إلى قرية «فنارة» التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية وذلك لزيارة أقاربها خلال عيد الأضحى المبارك كما تعودت دوما.

تبعد قرية «فنارة» عن قرية الحاجة حياة «أبوسلطان» 30 كيلومترا.

وسيلة المواصلات الشعبية بين القرى في الإسماعيلية هي «توك توك»، استقلت الحاجة حياة «التوك توك» في طريقها إلى قرية «فنارة».

ولكن على مدخل مدينة فايد تعرضت الحاجة حياة لحادثة مؤلمة أودت بحايتها على الفور كما أنها أدت إلى دخول أحد الأشخاص المستشفى في حالة خطر، وثالث مصاب، إذ تصادم التوك توك مع سيارة أخرى على طريق السويس الإسماعيلية قرب قرية «فنارة» التي حاولت الحاجة حياة الوصول إليها.

حالة من الحزن الشديد تسيطر على قرية الحاجة حياة، فقد كانت لها سيرة طيبة بين الجيران، كما أنه جمعته علاقة طيبة بأقاربها على وجه التحديد وكانت تذهب إليهم باستمرار.

ودفعت قوات الحماية المدينة بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن الحاجة حياو توفيت ويوجد شخص في حالة خطر وآخر مصاب.