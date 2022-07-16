بعد العيد.. مشروب مذهل لحرق الدهون ومحاربة البرد وتعزيز المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسبب أكل النشويات والسكريات بكميات كبيرة إلى احتباس المياه في الجسم، ولكن لمتبعي الأنظمة الغذائية والدايت فإن تلك الزيادة تكون مؤقتة وتنزل المياه خلال أسبوعين، ولكن يجب تناول أطعمة صحية ومشوربات كذلك صحية لتعزيز الحرق وعمل ديتوكس بشكل دوري، للتخلص من المياه الزائدة والدهون والسموم التي يمكن أن تحتبس في الجيم، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، والذي قدم مشروبًا صحيًا لتناوله بعد العيد مباشرة.

مشروب الجزر والزنجبيل لتعزيز الحرق

يتكون مشروب الجزر من عناصر يمكن أن تكون مختلفة نوعا ما عن المشروبات التقليدية وعن الديتوكس فهو عصير مملح بالجزر والزنجبيل والملح، ومكوناته كالتالي بحسب دكتور محمد حلمي.

مكونات عصير الجزر

3 ثمرات جزر مكعبات.

3 ملعقة كبيرة زنجبيل فريش قطع.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

عصير ليمونة كاملة فريش.

رشة صغيرة ملح صحي

تخلط كل تلك المكونات في الخلاط الكهربائي مع 2 كوب من الماء حتى الحصول على مزيج متجانس.

يفضل تناول هذا المشروب قبل الغداء والعشاء بساعة.

فوائد عصير الجزر والزنجبيل

يقي من الأورام السرطانية والشيخوخة المبكرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

يحافظ على معدلات ضغط الدم.

ينظم مستوى السكر في الدم ويحسن حساسية الجسم للأنسولين.

يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

تنقية الجسم من السموم.

مشروب الجزر والزنجبيل مفيد جدًا لاضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك، وعسر الهضم.

يمنع الغازات والانتفاخ.

يعزز مشروب الجزر من وظيفة الجهاز التنفسي.

بيعزز مناعة الجسم وصحة العين.

يعمل هذا المشروب كمرطب طبيعي للبشرة، وكذلك يحافظ على نضارتها.

يعزز عصير الجزر والزنجبيل من عملية حرق الدهون.