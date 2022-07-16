الامارات | سعوديون يمزحون مع صديقهم "مزحة كبيرة": أدوا عليه صلاة الميت وهو حي ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يمزحون مع صديقهم "مزحة كبيرة": أدوا عليه صلاة الميت وهو حي ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين السعوديين بتدبير "مزحة كبيرة" مع رجل نائم من خلال الصلاة عليه.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.

وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.

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