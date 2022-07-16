كورونا حولت أمل صابر من موظفة إلى نجمة على «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت أمل صابر، واحدة من نجوم التيك توك، عن تفاصيل دخولها لعالم السوشيال ميديا وسبب شهرتها، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة.

صابر: كنت موظفة بإحدى الوزارات الحكومية

وقالت أمل صابر والمشهورة باسم "أمل أمولة" على وسائل السوشيال ميديا أنها حولت مشاكلها الشخصية إلى وسيلة للنجاح والشهرة، حيث كانت مجرد موظفة في إحدى الوزارات الحكومية، وقدمت استقالتها بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا.

صابر: «ملعون أبو الحب.. وهضرب نفسي بالجزمة»

وأوضحت أمل أنه أثناء فترة العزل المنزلي حدثت مشاكل أسرية دفعتها للحديث والفضفضة عبر السوشيال ميديا، ثم فجأة وجدت نفسها نجمة لها متابعين بالآلاف، خاصة بعدما قامت ببث أكثر من فيديو لاقى رواجا مثل «ملعون أبو الحب.. وهضرب نفسي بالجزمة».

وأشارت إلى أن الموضوع في البداية كان مجرد فضفضة لكنه تحول إلى هواية ثم التركيز على بث فيديوهات بشكل شبه منتظم، حتى تحول لوسيلة لجني الأموال، مؤكدة أن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا بمثابة العزوة وأنها تشعر بالأنس معهم، لكنها فجرت مفاجأة بأنها لا تزال تحب زوجها السابق الذي انفصلت عنه رغم الفيديوهات التي بثتها وتهاجم فيه الحب.

وقامت أمل بعمل فيديو خاص لبرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب حيث تم نشره على صفحتها.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا.