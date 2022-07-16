بـ«قلم فحم وأستيكة».. «صفاء» موهبة شبابية تُبدع في عالم الرسم بسوهاج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الرسم هو حياتي دائمًا هو أفضل لي من الخروج والذهاب إلى أية مكان آخر.. بنسى كل شيء وأنا في غرفتي برسم.. عندما أشاهد موقف أعجبني أو لم يعجبني أعبر عنه من خلال رسوماتي.. فالرسم هو التعبير الصامت لكل ما يجري حولنا»، هكذا بدأت «صفاء أبوزيد»، 22 عاما، حاصلة على كلية التربية، قسم طفولة في جامعة سوهاج، والتي تُقيم بقرية الهيشة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «صفاء» أن موهبتي للرسم كنت لا أشعر بها، ولمستها عندما كانت هناك أنشطة ومنها الرسم، فوجدت نفسي أرسم رسومات جميلة تختلف عن كثير أعمال من زميلاتي وزملائي، وبعد ذلك تم الإعلان عن مسابقة في الجامعة، وسجلت أسمي وقدمت أعمالي بها، وحصلت على المركز الثاني.

وأوضحت: عندما رأيت زميلاتي وزملائي يشيدون بما أقوم به من رسم، زاد حبي وزاد شغفي لتصوير من ذاتي، وسعيت لتوسع والتعلم كل ما يخص فن الرسم وما هو جديد، وبالفعل تواصلت مع العديد من زميلاتي ممن لديهم الخبرة في الرسم.

الأدوات التي تستخدمها في الرسم

وأشارت «صفاء» إلى أن الأدوات التي أقوم باستخدمها في الرسم عبارة عن «قلم فحم، وأستيكة فحم وبودرة فحم، واستيكة عادية، وقلم رصاص بدجاته، وقلم تسييح واسطبة مسح، واسكتش للرسم عليه» حلم طفولتها.

وأشارت «صفاء»: أن شغفي وحبي للرسم كان منذ طفولتي، ولكن لم يدعمني أحد أو عمل على معرفة ما لدي من موهبة في الرسم، حيث كنت عندما أرى صور عبر التلفاز، أو المجلات، أو في المدارس أكون في قمة الإعجاب! وكنت اتخدث لنفسي هل من الممكن مستقبلا أن أقوم برسم تلك الرسومات أم لا، والأن أصبح الرسم لا يعجزني، فأنا الآن أقوم برسم كل شيء.

أهم الرسومات

وتابعت: أنني أُجيد «رسم كل ما هو مصور من صورة فوتوغرافية، وصور هاتف، أو صورة لشخص طبيعية يجلس أمامي، أو مشهد طبيعي، وأقوم أيضًا برسم البورتريهات، كما قمت بالرسم الكثير من الصور التي تعبر عن مواقف حدثت في الشوارع، وفي المدارس، إضافة إلى رسم صور من وحي الخيال.

تتمنى المشاركة في كبرى المعارض

وأوضحت أنها تتمنى المشاركة في كل المسابقات، والمعارض الكبرى سوء على المستوى المحلي أو العالمي لعرض رسوماتي، وأن يكون هناك تكثيف ودعم دائم للموهبة الرسم.