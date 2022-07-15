بحذاء رياضي.. نور الشربيني تحتفل بخطوبتها على عمرو الحلو «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت لاعبة الإسكواش العالمية نور الشربيني بحفل خطوبتها، مساء أمس، على لاعب كرة اليد المصري عمرو الحلو، في حفل كبير أقامته حديقة فيلا، وحضره عدد من الاهل والأصدقاء، وتأتي حفلة الخطوبة بعد نحو 5 أشهر من إقامتها حفل لقراءة الفاتحة في بيتها، وفيما يلي تفاصيل خطوبة نور الشربيني.

خطوبة نور الشربيني وعمرو الحلو

تعيش نور الشربيني حاليا فترة إجازة بعد الموسم الرياضي، فنور الشربيني هي لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش وبطلة العالم في آخر 4 نسخ، وخلال تلك الفترة أقامت حفل خطوبة نور الشربيني على لاعب كرة اليد عمرو الحلو.

ارتدت نور الشربيني لحفل خطوبتها فستانا باللون الذهبي الفاتح المائل للبيج المزين بالترتر البيج، قصير بدون أكمام وشفاف من منطقة الوسط، ومفتوح على شكل V، ولكن يبدو أن الصندل ذو الكعب العالي الذهبي لم تتمكن نور من ارتدائه لفترة طويلة، لذا استبدلته بحذاء رياضي من اللون الأبيض.

وشاركت نور الشربيني متابعيها وجمهورها لقطات من تجهيزاتها لحفل الخطوبة عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووضعت صورا وفيديو لها قبل ارتداء الملابس وبعد التغيير الذي طرأ عليها.

ومن الجدير بالذكر أن نور الشربيني أعلنت خطوبتها أو ارتباطها بعمرو الحلو لاعب كرة اليد قبل نحو 5 أشهر، وتحديدا في فبراير الماضي حينما نشرت صورا عبر خاصية ستوري خلال قراءة الفاتحة، وارتدت خلال هذا الحفل فستان وجامب سوت فبدت في هيئة رائعة.

من هو خطيب نور الشربيني؟

عمرو الحلو خطيب نور الشربيني يعمل كطبيب أسنان.

هو أيضا لاعب لكرة اليد.

يحرص على مشاركة متابعيه عدد من الصور الخاصة به والتي تجمعه بأسرته وأصدقائه في المناسبات المختلفة، عبر موقع إنستجرام، وقد أعلنت خطوبته بنور الشربيني في حفل قراءة فاتحة فبراير الماضي.