شكاوى من حرارة الطقس خلال امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» ترد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات خلال الأيام الحالية وتنتابهم حالة من التوتر إثر الجلوس في غرف مغلقة متمثلة في الفصول خلال ساعات النهار، ويمكن أن يشعر الطلاب بالحرارة المرتفعة للجو ما يؤثر على أدائهم خلال الامتحان، وهو الأمر الذي جعل العديد من أولياء الامور والطلاب يشتكون خلال امتحانات الثانوية العامة بسبب الأجواء الحارة.

طلاب الثانوية العامة يشتكون من ارتفاع درجات الحرارة

وظهرت شكاوى عديدة من قبل طلاب الثانوية العامة وذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرارة داخل لجان الامتحان، فقالت هنا عمر، طالبة ثانوية عامة بمنطقة شبرا إنها تعاني يوميًا من ارتفاع درجات الحرارة مع عدم وجود مراوح، فيما اشتكت سعاد سالم ولية أمر أحد الطلاب بمدارس الصف من الحرارة الشديدة على الطلاب في اللجان، وذلك في تصريح خاص لـ«هن».

وفي السياق نفسه، قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر، لـ«هن»، إنها لم تستقبل شكاوى من طلاب الثانوية العامة في هذا الأمر بينما كان هناك قبل الامتحان مطالبات من أولياء الأمور في الاتحاد بتركيب مراوح قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، واستجابت لهم المدارس بنسبة كبيرة.

«التعليم»: تركيب مراوح في لجان الثانوية العامة 2022

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سرعة تركيب مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 التي لا يوجد بها أي تهوية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قامت بتركيب العديد من المراوح داخل اللجان الامتحانية، قبل بداية الامتحانات في 20 يونيو الماضي، موضحًا أن الوزارة حريصة على إيجاد عوامل تهوية جيدة لتوفير الراحة الكاملة للطلاب.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم حصر أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة التي لا يوجد بها مراوح، لسرعة تركيب المراوح خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامنًا مع استئناف الامتحانات يوم الأحد المقبل، منوهًا إلى أن الوزارة ستنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لمواجهة الموجة السادسة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.