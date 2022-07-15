بعد واقعة البلوجر آمال أبو المجد.. هل يقع طلاق الحامل؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أعلنت اليوم البلوجر آمال أبوالمجد أنها أخيرًا حصلت على الطلاق من زوجها أحمد، ونشرت ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» توضح فيه تفاصيل الطلاق، وقالت إنها تنازلت عن حقوقها كاملة أما حقوق الطفل فهو ملتزم بها بمجرد ولادته، وبعدما نشرت تلك الستوري بدأ متابعيها في إرسال لها طلبات برؤية وثيقة الطلاق، فيا حرم آخرون الطلاق أثناء الحمل، وشاركت هي ذلك أيضًا وانتقدت الفتاوى التي قالها البعض بأنه يحرم الطلاق أثناء الحمل، وقالت إنها بعد 17 يومًا ستنشر وثيقة طلاقها بمجرد استلامها.

حكم تطليق الزوجة أثناء الحمل

وتساءل الكثيرون عن حكم تطليق الزوجة أثناء الحمل؟ مثل ما حدث مع البلوجر آمال أبو المجد، وهو ما رد عليه الشيخ أحمد المالكي أحد أئمة الأزهر الشريف، خلال لقائه في أحد البرامج التليفزيونية، إذ ورد إليه سؤالًا من متصلة تقول: «ما حكم تطليق الزوجة أثناء الحمل هل هو حرام؟».

وهو نفس ما ردت عليه آمال أبو المجد بأنه ليس حرامًا، فيما قال الشيخ أحمد عن ذلك: «كتير من الناس بيسألوا السؤال ده، وهو أن طلاق الحامل لا يقع، أو أنه طلاق بدعي، إحنا عندنا الطلاق نوعين سني وبدعي، والأخير ده يعني أن يطلقها الرجل في طهر مسها فيه، أو أثناء حيض، ده اسمه طلاق بدعي، وجمهور العلماء قالوا يقع، وهنا في مصر بناخد بأنه يقع رغم أنه في اختلاف، وممكن منوقعوش حسب الحالة، وعشان كدة دايما بننصح الناس أنها تروح لدار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر لأن كل حالة في الطلاق بالذات لازم تكون على حدى مش كله زي بعضه، اسأل واتعب وشوف هتعمل ايه».

ما هو الطلاق السني؟

وأكمل الشيخ مالكي: «الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه هو ده الطلاق السني، وطلاق الحامل طلاق سني، ومحدش قال أبدا إنه طلاق بدعي، وعدة المرأة حتى تضع الحمل، ولو طلقها عند المأذون لازم يرجعها عند مأذون من أول وجديد، مينفعش يردها كده وخلاص عشان هي حامل».