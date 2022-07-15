شمس الكويتية تبحث رفع قضية على والدتها: لم تأخذ رأيي قبل ولادتي

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثارت المغنية شمس الكويتية الكثير من الجدل حولها بسبب آخر فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وذلك بسبب ما قالته عن والدتها، إذ قالت إنها ستقاضيها ولن تقاضي والدها لأنه توفاه الله، وظهرت شمس الكويتية وهي تتحدث بشكل كوميدي عن سبب إنجاب والدتها لها، وكذلك لأنها لم تسأذنها قبل أن تلدها.

تفاصيل تصريحات شمس الكويتية عن والدتها

نشرت شمس الكويتية بثًا مباشرًا عبر تطبيق «سناب شات»، وهي تدعو المحامين على سناب شات للتواصل معها عبر «تويتر» للأهمية، وذلك لأنها ترغب بشكل عاجل في رفع قضية على والدتها لأنها لم تأخذ رأيها قبل ولادتها، وتحدثت شمس بشكل ساخر، وقالت إنها عفت عن والدها لأنه توفي، ولكن والدتها ستقاطيها وتطالب بتعويض ضخم.

وناشدت شمس الكويتية المحامين بالتواصل معها، وقالت إن والدتها كان يجب أن تأخذ رأيها قبل الولادة وتعرفها تفصيلا عن الدنيا: «كان لازم تقولي عايزة تيجي ولا لا؟، الوضع حلو ولا معفن؟ من حقي أرفع قضية وأطالب بتعويض كمان على كل نعل أخدته في حياتي من وأنا صغيرة وحتى الآن، ده شيء ميعملوش ديكتاتور حتى»، وهو ما أثار سخرية متابعيها وبدأت بتلقي التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تحدثت شمس الكويتية عن أمها من قبل؟

والجدير بالذكر إن شمس الكويتية اعتادت التحدث عن والدتها دائما بطريقة جيدة، وقالت من قبل خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، إنها تشعر بحنان كبير تجاه والدتها، وذلك لأنها مريضة، وهو ما يجعلها تفكر كثيرًا في حالها وتطلب الدعاء لها.

وقالت «شمس» في حوارها الذي عرض عبر إحدى القنوات الفضائية إنها أخذت وقتًا طويلًا لتتعلم الطريقة المثالية للتعامل مع والدتها المريضة، وأوضحت إنها تمارس دور الأب مع والدتها لأنها كبيرة في السن وتحتاج إلى من يعتني بها بشكل جيد وملائم: «ما كنت أستطيع تقديم العلاج لها والاهتمام بها لولا أنني تمرنت على طريقتها في التربية، فدائما تعاملني كطفل صغير، وأنا متعلقة بها كثيرًا».

وتحدثت «شمس» كذلك عن أهم نصيحة قدمتها لها والدتها التي لازالت محتفظة بها حتى الآن وتحاول قدر استطاعتها أن تسير عليها وهي: «أوصتني كثيرًا بأن أهتم بشؤون إخوتي»، لافتة إلى أن غياب والدها عن حياتها أثر فيها كثيرا: «أثر فيّ غياب الأب كثيرًا، بأنني أصبحت أبا لنفسي.. أنا اللي بطبطب على نفسي، وبحس كتير إني بتمنى لو كان معايا».