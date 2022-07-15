طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ.. «ريحي من اللحوم لفترة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد تناول الكثير من لحوم عيد الأضحى المبارك، نشعر بالحنين لتنناول الدجاج، وفيما يلي طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في البيت لتكون لذيذة وصحية وبخطوات سهلة وسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وفقًا لبرنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

ويمكنك تقديم صينية البطاطس بالفراخ بمفردها كوجبة صحية، وكذلك تقديمها مع الأرز الأبيض، أو الأرز بالشعرية، وكذلك الدجاج يمكن تحميره في الفرن بعد أن ينضج على النار، أو سلقه قبل وضعه مع البطاطس ليأخذ من نكهة التتبيلة بالتزامن مع التسوية، وصينية البطاطس ضعيها على عين البوتجاز، ثم ادخليها الفرن لربع ساعة حتى تأخذ وش أحمر أو تتحمر قبل التقديم.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 قطع‏

2 ثمرة بطاطس متوسطة

2 ثمرة بصل متوسط‏ة

3 حبات ليمون عصير

4 ثمرات طماطم متوسطة‏

فلفل أخضر

جزرة

معلقة كبيرة سمن‏

معلقة صغيرة ملح‏

معلقة صغيرة بهارات دجاج

½ معلقة صغيرة فلفل اسود

½ معلقة صغيرة جوزة الطيب

¼ معلقة صغيرة قرفة

¼ معلقة صغيرة شطة‏

مكعب مرق دجاج

طريقة التحضير

- تقشر البطاطس وقطعيها إلى دوائر.

- ضعي في الخلاط الكهربائي البصل والطماطم والفلفل والتوابل وعصير الليمون، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- يبشر الجزر وضيفيه إلى المزيج.

- اصنعي بعض التشققات في قطع الدجاج واحشيها بنصف كمية الصلصة.

- يُضاف البطاطس في صينية وضعي فوقها قطع الدجاج ثم اسكبي الكمية المتبقية من الصلصة وضيفي مرق الدجاج وملعقة من السمن.

- تدخل الصينية إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية واتركيها لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة حتى تنضج قطع الدجاج ثم قدميها.

طريقة عمل صينية بطاطس بالثوم

كيلو بطاطس

دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو 8 قطع

4 جزرات (اختياري)

ليمونة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

6 فصوص ثوم كبيرة

ملح وفلفل أسود

كمون وبهارات وورق لاورى

2 كوب مرقة دجاج أو ماء

ملعقة زبد

طريقة التحضير

- يتبل الدجاج بالبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل والليمون لساعة تقريبًا.

- يُقطع البطاطس والجزر إلى شرائح متوسطة السمك ويخلطا مع خلطة الخضار والتتبيلة وتترك المكونات لعشر دقائق.

- رصيها في صينية بحيث يكون الخضار في الأسفل والدجاج أعلاه.

- يُذاب الزبد في المرق أو أغلي الماء وضيفيه إلى الزيد مع مكعب مرق دجاج.

- تُضاف السوائل واتركي الصينية على النار لعشر دقائق حتى تغلي.

- تُدخل الصينية فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة حتى تنضج، وتابعيها إن احتاجت بعض الماء أو المرق، ثم قدميها مع الأرز الأبيض.