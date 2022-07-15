آخرهن شيرين عبدالوهاب.. فنانات ظهرن بوزن زائد لأسباب مختلفة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث المختلفة بعد أن ظهرت بوزن زائد في صورة متداولة بصحبة السيناريست تامر حبيب، ما أثار حيرة متابعي السوشيال ميديا عن سبب هذه الزيادة، لتصرح «شيرين» قاطعة الشك باليقين أن الزيادة ترجع لتناولها أدوية من بينها كورتيزون، لأن الانتفاخ له علاقة بالبكتيريا والقولون العصبي.

شيرين عبدالوهاب لم تكن الفنانة الأولى التي يزيد وزنها، وفي هذا الصدد نستعرض في التقرير التالي فنانات ظهرن بوزن زائد مستعرضين الأسباب المختلفة لذلك.

مي كساب

من أبرز الفنانات اللاتي ظهرن بوزن زائد كانت مي كساب، إذ نشرت صورة مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا في أبريل 2021 على حسابها بـ«إنستجرام»، ما تسبب في تعرضها لبعض التعليقات السلبية، لترد عليها بأنها ستحاول الفترة المقبلة إنقاص وزنها، ولكن ظهرت الفنانة مؤخرًا في أحد البرامج الإذاعية بوزن زائد أيضًا.

الفنانة صابرين

وفي 2020 وتحديدًا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 التي أقيمت في دار الأوبرا، أطلت الفنانة صابرين على جمهورها بوزن زائد، وعلمت «الوطن» حينها أن سبب الزيادة يعود لجلوسها لفترة طويلة في منزلها خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

إليسا

أثارت الجدل الفنانة اللبنانية إليسا بعد ظهورها ببطن منتفخة مع الفنان سعد لمجرد عقب إحيائهما حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم جدة المقام بالسعودية في يونيو الماضي، ولم ترد الفنانة اللبنانية على الأمر حتى الآن.