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الامارات | تصرف غريب من راقصة روسية فور حصولها على الجنسية المصرية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من راقصة روسية فور حصولها على الجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الراقصة الروسية المشهورة في مصر أنستازيا، جمهورها بحذف جميع منشوراتها من موقع "إنستغرام" بعد أنباء حصولها على الجنسية المصرية.

وفي أول رد فعل لها، قامت الراقصة الروسية انستازيا بحذف جميع صورها وفيديوهات الرقص من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو ما أثار فضول الجمهور.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية بعض المستندات الخاصة بحصول الراقصة الروسية على الجنسية المصرية، منها بطاقة الهوية المصرية، والتي حصلت عليها منذ فترة قصيرة، بخلاف استمارة بيانات من المصنفات الفنية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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