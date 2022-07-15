شائعة وفاة ووالدها يعاملها كرجل.. رهف القحطاني تثير الجدل في يومين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ظهرت البلوجر والفاشونيستا السعودية رهف القحطاني وبدأت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتصدر محركات البحث على مستوى الوطن العربي، خاصة حينما تقول تصريحات متعلقة بأسرتها، وهي حاليا في دبي، وخلال يوم واحد حاوطت بها شائعة كما تحدثت عن والدها ما جعلها تتصدر الترند، وفيما يلي تفاصيل ما دار حول «رهف».

رهف القحطاني يختل توازنها وتسقط في البحر

إذ انتشر فيديو مؤخرًا تظهر فيه رهف القحطاني هي وصديقاتها على متن يخت في البحر بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكانت «رهف» تسأل إحدى صديقاتها هل شعرها مظبوط أم لا قبل التقاطها فيديو وصور، وعندما حاولت صديقتها ربط شعرها اختل توازنها وسقطت في البحر، وسط صراخ من حولها بسبب مفاجأة السقوط.

وبعد ثواني طفت البلوجر رهف وهي تعوم في البحر وحاولت أن تصعد على متن اليخت قبل أن تبادر صديقتها التي صرخت بسبب سقوطها وأنزلت إليها طوافة نجاة لتمسك بها.

شائعة وفاة رهف القحطاني

وبعد انتشار الفيديو للبلوجر السعودية، حاوطتها الكثير من الشائعات بأنها توفيت نتيجة سقوطها من البخت، ولكنها بخير ولم تتوفى، إذ ظن البعض أن تلك الوقعة أودت بحياتها، ولكنها مجرد شائعة وهي بخير، إذ قالت رهف إن صديقتها حاولت ظبط شعرها فكانت تريد حماية عينيها من يد صديقتها فاختل توازنها وسقطت في المياه، قبل أن ترسل لها صديقتها طوق نجاة وهي تسألها هل تعرف السباحة أم لا.

تصريحات رهف القحطاني عن والدها

وفي تصريح غريب ومثير للجدل، تحدثت الفاشونيستا السعودية عن علاقتها بوالدها وقالت إنه يعاملها معاملة غريبة إذ يعاملها مثل الرجل، وكتبت تلك التصرحيات عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن والدها يتصل بها ويسألها أين هي وماذا تفعل ويعاملها كالرجال.