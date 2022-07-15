الامارات | شاهد.. رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته نهارا في فلادلفيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته نهارا في فلادلفيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجل أميركي في التصدي لمهاجمين مٌسلحين ، حاولا سرقته في وضح النهار بأحد شوارع منطقة فيلادلفيا الأميركية ، الأثنين الماضي .

ونشرت صحيفة الديلي ميل ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض رجل يبلغ من العمر 46 عاما لهجوم من قبل مهاجم خرج من سيارة وحاول سرقته بإخراج متعلقاته منه .

وأظهر الفيديو أن الضحية قام بتثبيت مهاجمه على الأرض ، وأخذ بندقيته بعيدًا قبل أن يتمكن المهاجم من التصويب.

وأبان الفيديو ، خروج لص ثان من السيارة لمساعدة شريكه ، ثم انخرطت الضحية واللص الثاني في تبادل لإطلاق النار ، حيث تعرض الضحية للإصابة بكاحله ، وفر اللصان قبل ضبطهما .

وأعلنت شرطة فلادلفيا ، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى جيفرسون توريسديل وأدرجت في حالة مستقرة ، فيما جاري ضبط المهاجمان .

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