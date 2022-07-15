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الامارات | شاهد.. رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته نهارا في فلادلفيا

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجل أميركي في التصدي لمهاجمين مٌسلحين ، حاولا سرقته في وضح النهار بأحد شوارع منطقة فيلادلفيا الأميركية ، الأثنين الماضي .

ونشرت صحيفة الديلي ميل ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض رجل يبلغ من العمر 46 عاما  لهجوم من قبل مهاجم خرج من سيارة وحاول سرقته بإخراج متعلقاته منه .

وأظهر الفيديو أن الضحية قام بتثبيت مهاجمه على الأرض ، وأخذ بندقيته بعيدًا قبل أن يتمكن المهاجم من التصويب.

وأبان الفيديو ، خروج لص ثان من السيارة لمساعدة شريكه ، ثم انخرطت الضحية واللص الثاني في تبادل لإطلاق النار ، حيث تعرض الضحية للإصابة بكاحله ، وفر اللصان قبل ضبطهما .

وأعلنت شرطة فلادلفيا ، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى جيفرسون توريسديل وأدرجت في حالة مستقرة ، فيما جاري ضبط المهاجمان .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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