الامارات | وفاة كويتي في ظروف غامضة أثناء إلقاء «الداخلية» القبض عليه في الجهراء

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كويتي في ظروف غامضة أثناء إلقاء «الداخلية» القبض عليه في الجهراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقاً حول واقعة وفاة مواطن في ظروف غامضة، أثناء القبض عليه من قبل رجال الأمن في إسطبلات الجهراء.

وحسب صحيفة «القبس»، أشار مصدر أن الواقعة جرت الأسبوع الماضي، وسط تعتيم إعلامي شديد، حيث تشير التحقيقات إلى أن ثمة احتكاكاً تخلله العنف أثناء القبض على المواطن، أدى لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، لكنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تصدر «الداخلية» بياناً حول الواقعة، لكشف حقيقة وملابسات الوفاة الغامضة.

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