الامارات | الكشف عن محتويات حقيبة "نيرة أشرف" بعد ذبحها.. رسائل تهديد من القاتل.."مش هاسيب فيكي حتة سليمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن محتويات حقيبة "نيرة أشرف" بعد ذبحها.. رسائل تهديد من القاتل.."مش هاسيب فيكي حتة سليمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت محاضر الشرطة المصرية، التي حُررت عقب مقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي ذُبحت على يد زميلها محمد عادل قبل أسابيع، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الطالبة ومحتويات حقيبة يدها ورسائل المتهم الأخيرة.

وأوضحت المحاضر والتحقيقات أن حقيبة يد الفتاة التي عُثر عليها بموقع الحادث عقب قتلها احتوت على هاتف جوال ماركة آيفون وسماعة سلك و21 جنيها وسلسلة ذهبية بها دلايات وعلبة دواء "نايت كالم" المستخدم لعلاج الأرق، وزبدة كاكاو، وعدستين للعيون، وولاعة بلاستيكية، وملقاط، وتذكرة نقل تابعة لمركز يدعى "سركيز للخدمات الطلابية، بحسب "العربية .نت".

وكشفت التحقيقات أيضا أنه بفحص هاتف نيرة عقب الحادث، اكتشف المحققون وجود رسائل تهديد من القاتل لها وكان منها مثلا، رسالة بتاريخ 6 أبريل الماضي قال فيها "استعدي بقى للي هيحصل لك.. استعدي بقى يا .....". وأيضا رسالة نصها "انتي حسابك معايا تقل، بلاش تزودي أكثر من كدة عشان مش هاسيب فيكي حتة سليمة".

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر قد قضت خلال جلستها، الأربعاء قبل الماضي، بالإعدام على قاتل نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.

وقال القاضي خلال الجلسة: "حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمحاكمة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصاريف.

وقال القاضي إنه وبعد أخذ رأي المفتي، الذي أكد أن القتل بالسكين موجب القصاص شرعاً، بالجرم المسند إليه، قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، واعتراف المتهم، والمعاينة التصويرية، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله نيرة أشرف.

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