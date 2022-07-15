مواقف محرجة في فرح أيتن عامر تكشفها لأول مرة.. «العروسة اتسرقت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

روت الفنانة أيتن عامر، كواليس عن حفل زفافها لأول مرة، بعد 7 أعوام من الزواج، من مدير التصوير محمد عز العرب، خلال استضافتها هي وشقيقتها وفاء عامر، في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، كما حكت تفاصيل ومواقف محرجة حدثت لها يوم الزفاف، وداخل قاعة الفرح.

حكايات لأول مرة من زفاف أيتن عامر

«ديل الفستان والجزمة اتسرقوا»، عبارة تحدثت من خلالها الفنانة أيتن عامر، عن أبرز المواقف المُحرجة التي حدثت أثناء حفل زفافها على مدير التصوير محمد عز العرب، إذ تابعت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، في سرد كواليس يوم الزفاف: «أنا وعز فكرنا منعملش فرح ونعمل كتب كتاب كبير ونسافر لفرنسا لشهر العسل، وفعلا بعد كتب الكتاب احتفلت معاه ومع بعض الأصدقاء، لما قولت لوفاء مش عايزين نعمل فرح، قالت أحنا عاوزين نفرح حرام عليكوا أنتي آخر العنقود يعني إيه مفيش فرح».

سرقة ديل الفستان والجزمة

وتابعت أيتن عامر، خلال اللقاء التلفزيوني، في الحديث عن حفل زفافها: «عز أطول مني علشان كده اشتريت جزمة وطرزتها من نفس خامة الفستان، وبعد نص ساعة من حفل الزفاف خلعتها وذيل الفستان علشان أعرف اتحرك، وبعد الحفل ملقتهمش، وده يعتبر أول واقعة من نوعها أن ديل فستان العروسة وجزمتها يتسرقوا مكنتش مصدقة، أموت وأعرف مين سرقهم».

شبشب الحمام

فيما تحدثت الفنانة وفاء عامر، أيضا عن موقف محرج حدث لها في حفل زفاف شقيقتها أيتن، إذ قالت: «قبل الحفل نزلت القاعة أطمئن على كل شيء، كنت لابسة الفستان واللي عاملة هاني البحيري على شبشب الفندق، وفجأة دخل الضيوف وانشغلت معهم ونسيت أطلع ألبس الجزمة».