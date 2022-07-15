الامارات | جريمة مروعة ضحيتها طفلة.. "شهيدة العفة" تثير موجة واسعة من التعاطف في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة ضحيتها طفلة.. "شهيدة العفة" تثير موجة واسعة من التعاطف في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، تفاصيل جريمة مروعة أثارت الرأي العام وموجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قتلت طفلة في الـ14 من عمرها، في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة.

الطفلة وبحسب الصحف المحلية تدعى أمل نصري واشتهرت إعلاميا بـ"شهيدة العفة والطهارة"، لقيت حتفها بعدما أقدم ابن عمتها على ذبحها وطعنها في بطنها بعد فشله في اغتصابها.

وألقي القبض على المتهم بعد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة، بمنطقة زراعية بالقرب من منزل المجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على اغتصاب المجني عليها، فتوجه إلى منزلها بعد تأكده من تواجدها بمفردها عقب خروج والديها للعمل في جمع القمامة.

وأشارت إلى أن المتهم طرق على الباب ففتحت المجني عليها له لوجود صلة قرابة بينهما، ووقف وتحدث معها وطلب منها كوب ماء، فقامت بإحضار الماء له.

وتابعت: "بعد تناول المتهم الماء، أحضر سلاحا أبيض- سكين- من داخل مطبخ المنزل المتواجد بالمدخل أسفل السُلم خارج الشقة، وأشهر السلاح في وجه المجني عليها لإجبارها على التعدي عليها".

وأضافت التحقيقات: "في ذات الوقت، حضر شقيق المجني عليها وطرق على الباب الحديدي الخارجي للمنزل، واتصل بها على هاتفها المحمول، وحاولت المجني عليها الاستغاثة بشقيقها، فطعنها المتهم في بطنها وذبحها من رقبتها للتأكد من أنها فارقت الحياة، وبعد تأكده من ذهاب شقيقها من أمام المنزل هرب من مكان الواقعة".

وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة، التي حددت أولى جلسات محاكمة المتهم، في 1 أغسطس المقبل.

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