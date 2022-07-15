استشاري جلدية يحذر من لدغات النحل في الصيف: تسبب أزمات صحية عديدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق التعامل الصحيح والأمثل مع لدغات النحل المؤلمة، فضلا عن توضيح كيفية الحماية منها ومن الآثار التي تترتب عليها، بالتزامن مع فصل الصيف.

ويتنشر خلال فصل الصيف النحل وبكثرة في الحقول والمزارع والحدائق، فضلا عن انتشار الحشرات التي تتسبب في الإزعاج والمشاكل الصحية للعديد، أثناء التواجد خارج المنزل بصفة خاصة، ويمكن أن تتسبب في وفاة البعض نتيجة للدغات الصعبة والمؤلمة، التي يصعب الشفاء منها.

وتعتبر لدغات النحل، من أكثر الأنواع المؤلمة التي يمكن أن يُصاب بها الأشخاص، خاصة الأطفال، نتيجة لتواجدهم خارج المنزل أغلب الوقت، إذ يفضلون اللعب في الحقول والمزارع والحدائق، ما يجعلهم يصابون بالأذى.

خطورة لدغات النحل

وقال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، خلال حسابه، إن لدغات النحل المؤلمة تسبب أشكالا مختلفة من الحساسية وقد تمثل خطورة علي حياة البعض في حالات نادرة كما سمعنا قريبا.

طرق الحماية من لدغات النحل

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، هاني الناظر، إلى ضرورة حماية النفس من لدغات النحل المؤلمة، وحددها في نقاط، كالتالي:

1- لا تسير حافي القدمين واحرص علي تغطية الذراعين والقدمين.

2- لا ترتدي ملابس ذات الوان زاهية أو عليها رسومات نباتات وازهار.

3- لا تضع علي الجلد او الملابس عطور ذات روائح نفاذة.

4- تأكد قبل أن تجلس وتتناول الطعام أو الشراب خلو المكان من النحل.

5- لا تترك اطعمة مكشوفة خاصة الحلويات والعصائر والمياه الغازية ولا تترك بقاياها علي جسمك واغسل يديك منها دائما.

6- إذا اقترب منك النحل ابتعد عنه بهدوء ولا تحاول إبعاده بيدك أو بمنشفة حتي لا يهاجمك ويلدغك دفاعا عن نفسه.