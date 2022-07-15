«عاشت حياة عظيمة وملهمة».. تفاصيل علاقة دونالد ترامب بزوجته الأولى الراحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواج استمر لمدة 15 عاما، جمع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته الأولى إيفانا، التي كانت تعمل سيدة أعمال تشيكية أمريكية، ومؤلفة وناشطة اجتماعية، إذ أسفر زواجهما عن إنجاب 3 أطفال: «دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك ترامب»، وكانت أعلنت شبكة أخبار العربية، نبأ حزين، أمس الخميس، بوفاة الزوجة الأولى، عن عمر ناهز 73 عاما.

رثاء وإشادة

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نعى زوجته الأولى، عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به: «كانت امرأة رائعة وجميلة وبديعة، عاشت حياة عظيمة وملهمة».

خبر وفاة الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثار الاهتمام في جميع أنحاء العالم، ما جعل البعض يبحث عن كواليس العلاقة والارتباط الذي جمع بين الثنائي، وبداية تعارفهما والزواج وكواليس الانفصال، لذا يُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس زواج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإيفانا، وفق موقع BBC البريطاني.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزوج الثاني لإيفانا، بعد زواجها من مدرب التزلج وصديقها ألفرد وينكلماير، وقيل إن زواجها الأول كان بهدف الحصول على الجنسية النمساوية.

تعارف دونالد ترامب وإيفانا

كانت إيفانا تعمل كدربة للتزلج وعارضة أزياء أثناء إقامتها في كندا خلال فترة السبعينيات، إذ تعرفت على دونالد ترامب، ضمن مجموعة من العارضات خلال رحلة عمل إلى نيويورك في عام 1976، وجاء الزواج في العام التالي، ليصبحا حديث الرأي العام آنذاك، وشغل زواجهما وسائل الإعلام، وخلال الزواج، وشغلت إيفانا عدة مناصب في منظمة ترامب، بينها مديرة فندق «بلازا» في مانهاتن.

خلافات وانفصال

بدأت الخلافات تعوق صفو علاقة دونالد ترامب وإيفانا، عام 1990، إذ يُقال بأنه منعها من دخول مكتبه، نتيجة الخلافات التي دارت بينهما حول 4 اتفاقات قبل الزواج، وبعد عامين تمت تسوية معاملات الطلاق، ووقعت إيفانا اتفاقية عدم إفشاء، لكنها حصلت أيضا على 14 مليون دولار وقصر في ولاية كونيتيكت.

وفي 2017، قالت لبرنامج «جود مورنينغ أمريكا»، على قناة«أيه بي سي»، إنها لا تريد أن تجعل ميلانيا زوجة ترامب الحالية تشعر بالغيرة من خلال الاتصال به في البيت الأبيض، إذ قالت: «أنا في الأساس زوجة ترامب الأولى، حسناً؟ أنا السيدة الأولى».