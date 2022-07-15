أحمد حسن يغازل ابنته ملك على طريقة بهاء سلطان: إزاي محبكيش (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو طريف، جمع بين اللاعب أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني الأسبق، وابنته ملك، شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ كانت تغني فيه بجواره، إحدى أغاني الفنان بهاء سلطان، من داخل منزلهما ليأخذها في جولة بالسيارة.

دويتو غنائي جمع بين الصقر أحمد حسن وابنته ملك، على أغنية «كان المفروض محبكش»، التي أظهرت فيها الابنة مواهبها الغنائية، وشاركها الأب عبر حسابه على «إنستجرام»، وأرفق تعليقًا قال خلاله: «إزاي محبكيش بس، مواهب مدفونة زي أخوها الكبير».

تفاعل الجمهور مع فيديو ابنة أحمد حسن

مقطع الفيديو المصور الذي شاركه الصقر أحمد حسن، رفقة ابنته عبر حسابه، تفاعل معه العديد من المتابعين داخل الوسط الرياضي والفني وخارجه، مشيدين بطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، فضلا عن الثناء على موهبتها الغنائية، وكان من بيت التعليقات: «ربنا يخليهالك يا صقر، يا سيدي يا سيدي، دعم الأب يغني عن دعم العالم كله، عندنا فنانة جديدة، صوتها مميز فعلا وعسولة، صوتك مش حلو يا صقر، ربنا يخليها لك، خليها متبطلش غناء، صوته دافي وحنين أوي، هتنافس المطربين الكبار، عندك موهبة حلوة زي دي ومخبيها يا صقر، بنت الوز عوام، متخبيهاش تاني».

معلومات عن ملك أحمد حسن

ملك أحمد حسن، ابنة لاعب كرة القدم الشهير، قائد المنتخب الوطني السابق، أحد أفضل من لعب كرة القدم في مصر والقارة السمراء وحصد مع منتخب بلاده 4 ألقاب في القارة، ابنته واحدة من أشهر الفاشون موديل في مصر، لديها آلاف من المتابعين، ومن أكثر أبناء الوسط الرياضي المشاهير والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ولديها موهبة غنائية، تشارك متابعيها بين الحين والآخر العديد من الصور الفوتوغرافية التي تخضع لها، وتظهر مع والدها في المناسبات المختلفة.