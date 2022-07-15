حقيقة وفاة رهف القحطاني.. ماذا حدث للبلوجر السعودية في البحر؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من جديد عادت للبلوجر واليويتيوبر السعودية رهف القحطاني، تثير الجدل وتتصدر التريند ومحركات البحث المختلفة، مثلما اعتادت بين الحين والأخر بسبب فيديوهاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل، إذ أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها مقطع فيديو توثق من خلاله لحظات سقوطها في البحر من أحد اليخوت، ليبحث العديد عن حقيقة وفاة رهف القحطاني.

حقيقة وفاة رهف القحطاني

كانت رهف القحطاني، في جولة بحرية مع أصدقائها على متن أحد اليخوت، لتكن المفاجأة الكبرى لها، بأن صديقاتها قامت برميها في البحر دون قصد، أثناء تمشيطها شعرها، ليتعالى الصراخ والخوف المسيطر على المشهد، وسط محاولات لرمي طوق النجاة لها، حتى لا تغرق، إذ كانت تقول لصديقتها قبل السقوط في البحر: «كيف شعري؟».

ورددت صديقة رهف القحطاني، أثناء سقوط الأخيرة في البحر، عبارة: «تعرفين تسبحين أم لا»، لتلقي بطوق النجاة لها في البحر، حتى لا تتعرض للغرق، وأرفقت تعليقا على الفيديو قالت خلاله: «الفزعة الله لا يحرمني منها، فقدت توازني وسقطت في البحر».

تفاعل الجمهور مع فيديو رهف القحطاني

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركته السعودية رهف القحطاني، تفاعلا كبيرا من المتابعين، إذ علق أحدهم عليه: «واضح أنهم متفقين مع بعض على هالحركة، لا أحد يصدق هاذا تمثيل عشان تجيب مشاهدات كثير، تمثيل وإلا كان وصلت قاع البحر ما طاحت وطلعت بسرعة تسبح تدور زيادة مشاهدات وإتفاق قبل التصوير، الفلوس جننتهم، واضح كتير إنهن متفقين على ها المشهد، الله يحمينا يارب».

وكانت رهف القحطاني، تعرضت لدفع غرامة مالية ضخمة قيمتها 400 ألف ريال سعودي مع زميلتها مروج الرحيلي، بسبب نشرهن عدد من الصور والفيديوهات بإطلالات فاضحة في إجازتهما على جزر المالديف، من ضمنها لقطات بالبكيني، التي كانت أثارت غضب وسخط الرواد عليها، بسبب الإطلالات المثيرة للجدل.