طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل.. «وصفات سهلة والسر في الخلطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل، لإعدادها لأطفالها وأسرتها، بطرق جديدة غير تقليدية، تجذب من خلالها العائلة لتناول الأطعمة داخل المنزل والابتعاد عن الأطعمة مجهولة المصدر والهوية، خاصة مع نهاية أيام عيد الأضحى المبارك، التي يكثر فيها تناول اللحوم المختلفة، حتى لا يتعرضوا للأذى جراء اللحوم الفاسدة، التي يمكن أن تصيب الشخص بالتسمم ودخول المستشفى.

ويُقدم «هُن» طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام أدوات من داخل المطبخ المصري، تتناسب مع الوضع الاقتصادي وغير مكلفة.

مقادير تحضير الكفتة المشوية في المنزل

كيلو لحمة مفرومة ناعمة

قطع دهن

4 فص ثوم مهروس

بصل

نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا

ملعقة صغير بكينج باودر

2 حبة بصل مبشورة

ملعقة صغيرة من الملح

السبع بهارات

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل

في البداية، يتم بشر البصل، ثم تصفيته بواسطة مصفاه، مع وضع الماء جانبا، ثم يتم وضع البصل المبشور مع الثوم المهروس على اللحم، ومن ثم إضافة البهارات المختلفة، من الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل، مع خلط المكونات بعضها البعض.

الخطوة التالية، هي وضع البيكنج بودر إلى اللحم المفروم، مع التقليب الجيد والمستمر حتى تمتص جميع المكونات، يتم تعصيج اللحمة بالبصل والطماطم والفلفل والبهارات وتركها جانبا لفترة، ثم يتم تشكيل اللحم على السيخ، ويوضع داخل صينية الفرن.

يتم ترك الصينية داخل الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى تمام النضج ويتم تقديم الكفتة للأسرة وللضيوف أثناء العزومات مع البطاطس المحمرة والطحينة.