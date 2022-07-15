طلاق آمال أبو المجد بعد حرب فيديوهات أسباب ضربها في الشارع.. وتعلن عن المقابل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة في قصة البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، شاركتها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بشأن علاقتها مع زوجها أحمد جوبا، التي كادت أن تفقد طفلها في شهر الثالث بسببه، بعد تعرضها للضرب والسحل في الشارع أمام المارة، وتوثيقها للواقعة في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها، لتخرج من جديد تعلن إنهاء العلاقة كليا بالطلاق.

طلاق آمال أبو المجد من زوجها

وشاركت التيك توكر آمال أبو المجد منشور جديد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تشارك فيه متابعيها بكل ما هو جديد مثلما اعتادت، إذ أعلنت الانفصال الرسمي: «قدر الله وما شاء فعل النهاردة، حصل طلاق رسمي بيني وبين أحمد، ربنا يكرمه في حياته يا رب، علشان في بينا طفل لسه مجاش على وش الدنيا وأنا أتنازلت عن حقوقي وهيديني حقوق الطفل لما ييجي إن شاء الله، مهما كان هو أبو ابني أو بنتي اللي هييجوا».

وكان وجه أحمد جوبا، زوج البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، اتهامات لزوجته، بعدما اتهمته بالاعتماد عليها وما يتعلق بمسؤوليات المنزل: «زعل والله وحزن على كل لحظة وكل يوم عشته مع حد ملوش أي أمان، وفي ثانية بيبيع ويغدر، ويبقى أهم حاجة الكلام على الفلوس، لكن الأهم والأغلى العشرة».

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الزوج يوضح التفاصيل

وكشف أحمد جوبا، أنه لم يتعدى بالضرب على زوجته مثلما اتهمته، إذ عرض مقطع فيديو صغير، ظهر خلاله في توقيت الواقعة، وكان جالسا رفقة أشقاءه على أحد المقاهي بالمنطقة: «كنت قاعد أنا وأخواتي زي ما أنتوا شايفين على القهوة، وهي نزلت من عربيتها الحمراء، وفي نزلتها كمية شتيمة غير عادية من أول ما نزلت، ولاقيتها بتقولي هات التليفون، روحت قافل بوقها من كتر الشتيمة، وأخويا الكبير بيقولي رايح فين، قولتله رايح على البيت ومشيت معايا».