الامارات | إقلاع طائرة من مطار هيثرو في رحلة من دون ركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة من مطار هيثرو في رحلة من دون ركاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن وضع مطار هيثرو حدا أقصى للركاب وألغى آلاف الرحلات اضطرت شركة طيران أمريكية إلى إعادة لم شمل الركاب بممتلكاتهم وذلك بنقل المسافرين إلى رحلات أخرى وإلغاء آلاف الرحلات بما في ذلك رحلة للشركة الأمريكية "دلتا" حيث حلقت إحدى الطائرات محملة بالأمتعة فقط من دون أي ركاب من مطار هيثرو إلى ديترويت وذلك بعد أن ألغى مركز السفر آلاف الرحلات الجوية بسبب القيود التي تم فرضها بسبب جائحة كوفيد-19 .



ووفقاً ل"سي ان ان" ذكرت الشركة أنها استخدمت طائرة إيرباص إس إي إيه 330-200 لنقل 1000 حقيبة فارغة إلى أصحابها في ديترويت.

وقال أحد الممثلين من "دلتا" : "عملت فرق دلتا على حل مبتكر لنقل الحقائب المسجلة المتأخرة من لندن-هيثرو في 11 يوليو بعد إلغاء رحلة مجدولة بانتظام نظرا للقيود المفروضة على حجم ركاب المطار في هيثرو".

"قامت رحلة دلتا 9888 من هيثرو إلى مركز دلتا في ديترويت بنقل 1000 حقيبة إلى الولايات المتحدة، حيث قامت الفرق بعد ذلك بإعادة توجيه الحقائب إلى عملائنا."

وجاء ذلك بعد أن تم إيقاف الرحلة 17 من لندن إلى ديترويت المجدولة في 11 يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي إد باستيان في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية الفصلية "كان لدينا ميثاق منفصل فقط لإعادة الحقائب إلى العملاء الذين تقطعت بهم السبل بسبب بعض القضايا التشغيلية "

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