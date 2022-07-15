أعراض جدري القرود.. يتسبب في العمى وينتقل بطريقة لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر عادت مُجددًا تنتاب شعوب العالم، بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إصابة بمرض جدرى القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض، وذلك تزامنًا مع عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الموجة السادسة التي بدأ الكثير في التحدث عنها وعن أعراضها، ومدى انتشارها.

أعراض جدري القرود

وعلى الفور بدأ البحث عن أعراض جدري القرود، يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أعراضه وتفاصيل المرض النادر.

ما هو فيروس جدري القرود؟

وجدري القرود، واحد من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بالفيروس ذاته، إذ ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية في عائلة Poxviridae، وحسبما كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc.

أعراض جدري القرود

وحددت منظمة الصحة العالمية، العديد من الأعراض التي تشير للإصابة بـ جدري القرود، والتي جاءت على النحو التالي:

صداع مزمن

آلام في الظهر

آلام في العضلات

الشعور بالخمول طوال الوقت

الإصابة بالحمى

ظهور الطفح الجلدي، على الوجه والأطراف

الإصابة بتورمات في الغدد الليمفاوية

الشعور بالتهاب الشعب الهوائية والرئتان

قد يؤثر فيروس جدري القرود على العين، فيحدث إصابة في القرنية مع المضاعفات الشديدة التي تنتج عنها فقدان البصر والإصابة بالعمى.

تتسبب الإصابة بجدري القرود في الشعور بالحكة الشديدة في أماكن متفرقة من الجسم

ظهور ندبات في مناطق مختلفة من الجسم.

جدري القرود ممكن ينتقل بالعدوى التنفسية

وكان قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أكد أن جدري القرود يمكن التعافي منه بسهولة، ولا يوجد به وفيات عكس الكورونا.

يمكن أن ينتقل بالعدوى التنفسية

وأشار استشاري الحساسية والمناعة لت «هُن» إلى أن الفيروس يمكن انتقاله بالعدوى التنفسية، لكنه يتطلب وقتا طويلا: «ممكن ينتقل بالتنفس بس بجرعة كبيرة ووقت طويل، لأنه في الأساس تلامسي مش تنفسي».