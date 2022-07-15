طريقة عمل الكبدة بالبصل زي المحلات.. خطوات سهلة ومش مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة بالبصل واحدة من الأكلات الشهيرة التي تلجأ لها ربات المنازل لتحضيرها على طاولة الطعام الرئيسية بجانب المقبلات وأطباق المكرونة، للاستمتاع بوجبة مثالية متكاملة، خاصة إنها مليئة بالفيتامينات والحديد، ولها العديد من الفوائد الغذائية.

طريقة عمل الكبدة بالبصل زي المحلات

ويلجأ الكثير إلى شراء وتناول الكبدة بالبصل من الخارج، لمذاقها القوي، ما يدفع بعض ربات المنازل لمحاولة تطبيقها في المنزل، لضمان جودتها وتوفير سعرها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز خطوات عمل الكبدة بالبصل، وفقًا للشيف «نجلاء الشرشابي».

مقادير عمل الكبدة بالبصل زي المحلات

- نصف كيلو كبدة مكعبات

- 2 بصلة مكعبات

- ثمرة فلفل أخضر رومي

- 3 ثمرة طماطم

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- نصف عصير ليمون

- ملعقة كبيرة سمنة

- ملح وفلفل أسود

- خبز بلدى للتقديم

طريقة عمل الكبدة بالبصل زي المحلات

- في طاسة متوسطة الحجم، شوحي البصل في السمنة على النار.

- ضيفي للبصل الملح، الفلفل الأسود.

-ضيفي للخليط السابق الكبدة، ثم عصير الليمون على الكبدة.

- يُضاف الفلفل الأخضرالرومي والطماطم.

- قلبي الخليط على النار حتى تمام النضج.

- ضيفي لها الثوم ويقلب الخليط على النار.

- تقدم الكبدة مع الخبز البلدي.

طريقة أخرى لـ عمل الكبدة بالبصل زي المحلات

- كبدة بقرى مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

- شرائح بصل مكعبات

- شرائح فلفل ألوان

- ثوم مفروم

- بردقوش مطحون

- عصير ليمون

- سمنة

- ملح

- فلفل أسود

طريقة عمل الكبدة بالبصل زي المحلات

- في وعاء عميق، اخلطى الكبدة مع جزء من عصير الليمون.

- شوحي الكبدة فى السمنة على النار، مع الحرص على خفض درجة الحرارة.

- ضيفي البردقوش للخليط السابق، ثم ضيفي البصل والفلفل الألوان.

- أضيفي الثوم للخليط السابق مع التقليب جيدًا.

- اتركي الخليط حتى تمام النضج.

- في النهاية ضيفي الملح والفلفل الأسود للكبدة، ثم زينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.