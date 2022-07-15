بعد انتهاء العيد.. أطعمة مهمة لـ«الدايت» والمناعة ومحاربة الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك وتناول كميات كبيرة من اللحوم والنشويات متمثلة في الفواكه يجب على العودة للنظام الغذائي الصحي بحسب دكتور فادي ناجي أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية والتخسيس في بيان عنه، ونصح كذلك بتناول الخضروات والفواكه المهمة واللازمة للمريضات للتمتع بصحة جيدة، والعودة للاتزام بالنظام الغذائي، وفيما يلي أكثر الخضروات والفواكه المفيدة التي يجب تضمينها في غذائك اليومي، لمحاربة السرطان وعمل دايت.

أطعمة مفيدة لمريضات سرطان الثدي

الخوخ

الخوخ فاكهة صيفية بامتياز يمكن بتناولها أن تقوي الأعصاب، كما أنها مدرة للبول بالتالي تساعد على التخلص من مشكلات الكلى مثل الحصوات، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والفسفور والصوديوم والزنك، وكذلك فيتامين (A - C)

البروكلي

البروكلي واحد من أهم الخضروات التي تحارب السرطان بشكل عام لذا يجب تناوله بشكل دوري فهو يقتل الخلايا الجزعية السرطانية ويمنع نمو الورم من الأساس، كما يحسن من وظائف الكبد وضغط الدم،

الفلفل الرومي

الفسفور ومضادات الأكسدة وفيتامين ج وب، من مكونات الفلفل الرومي بالتالي هو مضاد للبكتيريا والفطريات كما أنه يقلل الكوليسترول في الدم ويمنع تصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

البطيخ

البطيخ يحافظ على رطوبة الجسم، وهو مفيد للغاية في وقت الصيف، حيث أنه 92% منه ماء، وبالتالي هو فاكهة الصيف المثالية، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، ومفيش جدا للدايت ويحتوي على فيتامينات A-B1-B6، كما انه مضاد للأكسدة، بالتالي مفيد في محاربة السرطان.

الكنتالوب

الكنتالوب فاكهة مميزة ولذيذة في الصيف وهو غني بالكالسيوم والفوليك والبوتاسيوم والماجنسيوم والفسفور كما أنه يساعد في الوقاية من نزلات البرد، كما يحسن من صحة العظام والهضم ويقوي الأسنان، ومضاد جيد للأكسدة ويمنع حدوث الجلطات في الشرايين، وهو مفيد للغاية للنظام الغذائي بعد معركة عيد الأضحى.