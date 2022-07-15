احذر هذا النوع من المعجنات حفاظا على صحتك.. الإفراط فيه يسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاطر جديدة يسببها الإسراف في تناول المعجنات، والتي قد تصل بصاحبها إلى حد زيادة فرص الإصابة بالسرطان، وفقًا لنتائج تقرير وكالة «نوفوستي»، وهو الأمر الذي أثار القلق تجاه كل محبي تناول المعجنات.

في هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنه دائما ما يُنصح بالابتعاد عن تناول المعجنات؛ لخطورتها البالغة ومشكلاتها التي تسببها على الصحة.

مشكلات صحية تسببها المعجنات

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن غالبية الأبحاث توصلت إلى أن الأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع تتسبب في رفع نسبة السكر في الدم بصورة عالية ومضرة جدًا للصحة.

وأشارت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أن الإفراط في تناول المعجنات يؤدي لزيادة الوزن وارتفاع مستوى الأنسولين، وبالتالي يزيد من الالتهابات، وبعدها بفترة يبدأ الجسم في مقاومة الأنسولين.

عدة مشكلات أخرى يسببها الإفراط في تناول المعجنات، خاصة التي تستخدم زيوت مجهولة المصدر، من بينها أزمات ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين وتكيس المبايض وجلطات في الجسم كله، بحسب «عبدالوهاب»، موضحة أنه على الرغم من كونها أمراض ترسبية ولا تحدث كل يوم، إلا أن تناول المعجنات باستمرار يسرع من الإصابة بها.

نصيحة خبير التغذية الروسي

وكان الدكتور إيفان أليمينكو خبير التغذية الروسي، أعلن أن بعض المعجنات يمكنها تحفيز تطور الأورام، وفقًا لحديثه في تصريحات إذاعية، منها التي تحتوي على مواد دهون سيئة أو المتحولة أو السمن النباتي، والتي تصبح أكثر ضررًا من الناحية الكيميائية عند معالجتها حراريا، ولذلك يجب التأكد من مكوناتها عن شرائها.

وأوضح «أليمينكو»، أن المعجنات المتكونة من دقيق وماء هى الأكثر أمانًا للصحة بين مثيلاتها، ناصحًا بشراء المعجنات ذات المكونات البسيطة والتي تستخدم كمية زيوت قليلة لخطورتها على الصحة، وتسببها في الإصابة بأمراض خطرة منها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فضلا عن زيادة الوزن بسبب معجنات الدهون.

ويسبب الإفراط في تناول المعجنات في إصابة الجهاز الهضمي بأمراض السرطان، وزيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية، بحسب الخبير الروسي، ما ينتج عنه آثار جانبية منها السكري وارتفاع ضغط الدم وجلطات الدم وتصلب الشرايين، ورفع نسبة الكوليسترول في الدم، مطالبا تناول المعجنات باعتدال وعدم الإفراط فيها.