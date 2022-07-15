الامارات | عطل فني يضرب "انستجرام" حول العالم يمنع الدخول إلى التطبيق

شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يضرب "انستجرام" حول العالم يمنع الدخول إلى التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكى الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، التابعة لشركة ميتا، من مشكلات في الوصول إلى تطبيق مشاركة الصور، وذلك وفقًا لموقع Downdetector.com.

وأفاد موقع Downdetector، بأن ما يقرب من 24000 من مستخدمي انستجرام تأثروا بالمشكلة بدءًا من الساعة 10 مساء أمس الخميس وحتى الآن، حيث تمثل نحو 93% من الشكاوى في مشاكل تتعلق بتطبيق الهاتف، و4% في الدخول إلى المنصة، والـ3% الأخيرة تمثلت في مشاكل تتعلق بالموقع الإلكتروني.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان عبر البريد الإلكتروني: نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى انستجرام، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج.

وفي سياق آخر، أصدرت شركة ميتا، أمس الخميس، أول تقرير سنوي لها عن حقوق الإنسان، بعد سنوات من الاتهامات بأنها تتغاضى عن الانتهاكات والعنف التي غزت بهما العالم عبر الإنترنت مثل الهند وميانمار.

ويتضمن التقرير، الذي يغطي العناية التي تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصًا لتقييم مثير للجدل لتأثير حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت ميتا شركة محاماة بإجرائه.

وأشارت مجموعات حقوقية على مدى سنوات، إلى خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي دعم التوترات في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.

وتنحى كبير مسؤولي السياسة العامة لشركة ميتا في الهند عن منصبه في عام 2020، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يعارض تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها داخليًا لترويجها للعنف.

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