طريقة عمل الفشة المحمرة.. تخلصي من رائحتها بـ6 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفشة المحمرة واحدة من الأكلات الشهية التي يفضلها مُحبي حلويات اللحوم، من الكرشة والممبار وغيرها من الأكلات الغنية بالبروتينات.

طريقة عمل الفشة المحمرة

وتلجأ العديد من السيدات لعمل الفشة المحمرة في المنزل، لضمان نظافتها وجودتها بدلًا من شرائها من الخارج، ولكن قبل طهيها عليكي تنظيفها جيدا للتخلص من رائحتها.

طريقة تنظيف الفشة

- في البداية ضعي الفشة في مياه مغلية، مع الخل الأبيض واتركيه حتى تمام الغليان.

- انتظري حتى تكون الريم الخاص بها أكثر من مرة.

- ارفعي الفشة من النار، واشطفيها جيدًا، ثم ضعيها في حلة مياه نظيفة مع بصل مبشور وعصير ليمون وخل وملعقة سكر وحبهان وورق لورا وثمرة طماطم.

- قومي بسلق الفشة في المياه الجديدة النظيفة السابقة لمدة ساعة حتى تمام التسوية.

- غيري ماء السلق مرتين على الأقل.

- ارفعي الفشة من الماء بعد ذلك وصفيها ثم وتقطع، قبل طهيها.

مكونات عمل الفشة المحمرة

- كمية من الفشة المسلوقة على النار.

- سمنة للتحمير.

- فلفل أخضر رومي.

- قرون الفلفل الأخضر الحار.

- عدد من حبات الطماطم.

- كمية مناسبة من الثوم.

- كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الفشة المحمرة

- قطعي الفشة مكعبات متوسطة بعد السلق.

- بعد السلق والتقطيع، حمري الفشة فى السمنة.

- ضيفي الطماطم والفلفل الحار والرومى المفرومين.

-في الخطوة التالي ضيفي الثوم المفروم للفشة.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تمام النضج.

- قومي بتزيين الفشة بشرائح الطماطم اللذيذة.

- ضعي الفشة في أطباق لتقديمها على المائدة.