الامارات | لدوافع غير معروفة.. يقتل زوجته بعد إنجابها طفلة أنابيب

شكرا لقرائتكم خبر عن لدوافع غير معروفة.. يقتل زوجته بعد إنجابها طفلة أنابيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثل زوج بريطاني أمام محكمة الصلح في ليدز بإنجلترا، الأربعاء، بعد اتهامه بقتل زوجته - بعد ستة أشهر فقط من إنجابها لطفل عن طريق الإخصاب في المختبر، وحتى الآن لم تتضح دوافع الجريمة.

ووفقاً لمجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن ماثيو فيشر، 29 عامًا، متهم بقتل أبي فيشر، 29 عامًا، التي تم العثور على جثتها بين الشجيرات بعد اختفائها،وعثور الشرطة على جثتها في وقت لاحق هذا الاسبوع.

كان فيشر مرتديًا سترة رمادية صادرة من السجن وقيعان للركض ويرتدي قناعًا للوجه، وتحدث فقط لتأكيد اسمه وعمره وعنوانه في.

ماثيو فيشر، 29 عامًا، متهم بقتل زوجته أبي ، 29 عامًا ، بعد ستة أشهر فقط من إنجابها لطفل عن طريق الإخصاب في المختبر.

ولم يُطلب منه تقديم التماس خلال جلسة الاستماع القصيرة، ثم مثل أمام محكمة ليدز كراون أمس الخميس.

حضر جلسة الاستماع أفراد من عائلة آبي الحزينة وبكوا، فيما قالت قاضية المقاطعة شارلوت هولاند للقاتل فيشر: "هذه القضية خطيرة للغاية بحيث لا يمكن عرضها في هذه المحكمة. سيتم إرسالك إلى محكمة ليدز كراون، الخيمس. وستظل رهن الاحتجاز حتى ذلك الحين."

لم تُر أبي منذ ليلة الجمعة عندما غادرت منزلها في كاسلفورد، في ويست يوركشاير، شمال إنجلترا.

قالت عائلتها إن اختفائها "ليس طبيعياً" وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق.

أكدت شرطة غرب يوركشاير يوم الاثنين أنها عثرت على جثة بين الشجيرات قبالة طريق ساوثمور، بالقرب من بريرلي ، بجنوب يوركشاير ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تم تكريم أبي، التي كانت مدرسًا في مدرسة ابتدائية.

وفي بيان أصدرته المدرسة، قال مدير المدرسة ماثيو جونز: "سوف نتذكرها كمعلمة وزميلة متحمسة ولطيفة ومهتمة ، تقدم لها كل يوم. لقد أحدثت فرقًا حقيقيًا في حياة العديد من الأشخاص".

تزوج ماثيو وأبي في عام 2017 وأنجبا طفلة منذ ستة أشهر فقط بطريقة أطفال الأنابيب.

في إشادة عاطفية أصدرتها الشرطة يوم الخميس، نشرت عائلة أبي صورة لها مع ابنتها التي أصبحت الآن بلا أم.

وجاء في البيان "أبي الجميلة. الكلمات لا يمكن أن تصف مدى انهيارنا التام لأننا فقدناك. نحن نفتقدك كثيراً".

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